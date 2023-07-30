В Госдуме создали проект закона, чтобы россияне могли по-новому тратить маткапитал

Нилов подготовил законопроект, позволяющий потратить маткапитал на покупку авто

31 июля 2023 в 08:29 Размер текста - 17 +

Автомобиль должен быть российского производства и использоваться для перевозки пассажиров, отметил Ярослав Нилов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Госдуме подготовили законопроект, который позволит многодетным семьям и семьям, имеющим ребенка-инвалида, использовать средства материнского капитала для приобретения отечественного автомобиля. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Законопроект предполагает внесение изменений в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», благодаря чему появится возможность использовать средства маткапитала или его часть на покупку автомобиля. «Автомобиль бывает жизненно необходим семье, для того чтобы возить детей в поликлинику, больницу, детский сад, в различные кружки и секции», — говорится в тексте пояснительной записки, передает RT. Нилов отметил, что автомобиль должен быть российского производства и использоваться для перевозки пассажиров. К тому же, он не будет подлежать продаже в течение трех лет с момента его регистрации. Ранее сообщалось, что в 2024 году в России увеличится материнский капитал. Согласно документам, материнский капитал планируют проиндексировать на размер инфляции.

В Госдуме подготовили законопроект, который позволит многодетным семьям и семьям, имеющим ребенка-инвалида, использовать средства материнского капитала для приобретения отечественного автомобиля. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Законопроект предполагает внесение изменений в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», благодаря чему появится возможность использовать средства маткапитала или его часть на покупку автомобиля. «Автомобиль бывает жизненно необходим семье, для того чтобы возить детей в поликлинику, больницу, детский сад, в различные кружки и секции», — говорится в тексте пояснительной записки, передает RT. Нилов отметил, что автомобиль должен быть российского производства и использоваться для перевозки пассажиров. К тому же, он не будет подлежать продаже в течение трех лет с момента его регистрации. Ранее сообщалось, что в 2024 году в России увеличится материнский капитал. Согласно документам, материнский капитал планируют проиндексировать на размер инфляции.