31 июля 2023

В Екатеринбурге трамваи и троллейбусы изменили маршруты с 1 августа. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, общественный транспорт, город екатеринбург, проспект ленина, трамвай
В гортрансе провели транспортную реформу, чтобы горожане легче могли ориентироваться в маршрутах общественного транспорта Фото:

Часть общественного транспорта в Екатеринбурге изменила маршруты с 1 августа. При этом некоторые маршруты объединили, а часть — отменили. Сделали это, чтобы увеличить плотность движения на магистральных маршрутах — через весь город к новым районам, сообщали в администрации города.

Изменения коснулись трамвайных и троллейбусных маршрутов. Так, теперь все трамваи будут следовать под номерами с 1-го по 24-й, а троллейбусы — с 25-го по 39-й. URA.RU подготовило карточки, в которых наглядно показано, как поменялись маршруты общественного транспорта.

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Часть общественного транспорта в Екатеринбурге изменила маршруты с 1 августа. При этом некоторые маршруты объединили, а часть — отменили. Сделали это, чтобы увеличить плотность движения на магистральных маршрутах — через весь город к новым районам, сообщали в администрации города. Изменения коснулись трамвайных и троллейбусных маршрутов. Так, теперь все трамваи будут следовать под номерами с 1-го по 24-й, а троллейбусы — с 25-го по 39-й. URA.RU подготовило карточки, в которых наглядно показано, как поменялись маршруты общественного транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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