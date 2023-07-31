В гортрансе провели транспортную реформу, чтобы горожане легче могли ориентироваться в маршрутах общественного транспорта
Часть общественного транспорта в Екатеринбурге изменила маршруты с 1 августа. При этом некоторые маршруты объединили, а часть — отменили. Сделали это, чтобы увеличить плотность движения на магистральных маршрутах — через весь город к новым районам, сообщали в администрации города.
Изменения коснулись трамвайных и троллейбусных маршрутов. Так, теперь все трамваи будут следовать под номерами с 1-го по 24-й, а троллейбусы — с 25-го по 39-й. URA.RU подготовило карточки, в которых наглядно показано, как поменялись маршруты общественного транспорта.
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