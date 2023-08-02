В Екатеринбурге экс-силовик получил 7 лет колонии за взятку и превышение полномочий

02 августа 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Бывший сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков закрыл глаза на хранение наркотиков и потребовал за это 330 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудник полиции Вадим Алексеев, который сначала скрыл тот факт, что нашел наркотики в квартире екатеринбуржца, а потом потребовал за это 330 тысяч рублей, получил семь лет колонии строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловской области. «Орджоникидзевский районный суд назначил Вадиму Алексееву наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать госдолжности в системе правоохранительных органов на срок семь лет со штрафом в размере 50 тысяч рублей», — рассказали в надзорном ведомстве. Алексеева признали виновным по двум статьям — о получении взятки и превышении должностных полномочий. Как доказало следствие, летом 2018 года Алексеев, будучи старшим оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД Екатеринбурга, вместе с напарником незаконно проникли в квартиру одного из горожан, где нашли сверстки с веществом, похожим на наркотики. Эти свертки забрали и потребовали от хозяина квартиры 330 тысяч рублей в качестве взятки, чтобы закрыть глаза на хранение наркотиков. Деньги экс-силовику передали, после этого мужчину задержали. Алексеев вину в преступлении не признал.

Сотрудник полиции Вадим Алексеев, который сначала скрыл тот факт, что нашел наркотики в квартире екатеринбуржца, а потом потребовал за это 330 тысяч рублей, получил семь лет колонии строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловской области. «Орджоникидзевский районный суд назначил Вадиму Алексееву наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать госдолжности в системе правоохранительных органов на срок семь лет со штрафом в размере 50 тысяч рублей», — рассказали в надзорном ведомстве. Алексеева признали виновным по двум статьям — о получении взятки и превышении должностных полномочий. Как доказало следствие, летом 2018 года Алексеев, будучи старшим оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД Екатеринбурга, вместе с напарником незаконно проникли в квартиру одного из горожан, где нашли сверстки с веществом, похожим на наркотики. Эти свертки забрали и потребовали от хозяина квартиры 330 тысяч рублей в качестве взятки, чтобы закрыть глаза на хранение наркотиков. Деньги экс-силовику передали, после этого мужчину задержали. Алексеев вину в преступлении не признал.