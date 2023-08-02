В Екатеринбурге экс-силовик получил 7 лет колонии за взятку и превышение полномочий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, замок, арест, пистолет, оружие, тюрьма, решетка, кобура, полиция, суд, конвой
Бывший сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков закрыл глаза на хранение наркотиков и потребовал за это 330 тысяч рублей Фото:

Сотрудник полиции Вадим Алексеев, который сначала скрыл тот факт, что нашел наркотики в квартире екатеринбуржца, а потом потребовал за это 330 тысяч рублей, получил семь лет колонии строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловской области.

«Орджоникидзевский районный суд назначил Вадиму Алексееву наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать госдолжности в системе правоохранительных органов на срок семь лет со штрафом в размере 50 тысяч рублей», — рассказали в надзорном ведомстве. Алексеева признали виновным по двум статьям — о получении взятки и превышении должностных полномочий.

Как доказало следствие, летом 2018 года Алексеев, будучи старшим оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД Екатеринбурга, вместе с напарником незаконно проникли в квартиру одного из горожан, где нашли сверстки с веществом, похожим на наркотики. Эти свертки забрали и потребовали от хозяина квартиры 330 тысяч рублей в качестве взятки, чтобы закрыть глаза на хранение наркотиков. Деньги экс-силовику передали, после этого мужчину задержали. Алексеев вину в преступлении не признал.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудник полиции Вадим Алексеев, который сначала скрыл тот факт, что нашел наркотики в квартире екатеринбуржца, а потом потребовал за это 330 тысяч рублей, получил семь лет колонии строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловской области. «Орджоникидзевский районный суд назначил Вадиму Алексееву наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать госдолжности в системе правоохранительных органов на срок семь лет со штрафом в размере 50 тысяч рублей», — рассказали в надзорном ведомстве. Алексеева признали виновным по двум статьям — о получении взятки и превышении должностных полномочий. Как доказало следствие, летом 2018 года Алексеев, будучи старшим оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД Екатеринбурга, вместе с напарником незаконно проникли в квартиру одного из горожан, где нашли сверстки с веществом, похожим на наркотики. Эти свертки забрали и потребовали от хозяина квартиры 330 тысяч рублей в качестве взятки, чтобы закрыть глаза на хранение наркотиков. Деньги экс-силовику передали, после этого мужчину задержали. Алексеев вину в преступлении не признал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...