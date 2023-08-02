Нутрициолог дала советы, как похудеть без стресса

Нутрициолог Мещерякова: человеку стоит создавать дефицит калорий, чтобы похудеть

02 августа 2023 в 23:10 Размер текста - 17 +

Не стоит полностью отказываться от еды, чтобы похудеть, рассказала Татьяна Мещерякова Фото: Анна Майорова © URA.RU Чтобы похудеть, человек должен создать дефицит с учетом индивидуальных параметров веса, роста и возраста. Важно снижать калории в допустимых размерах, чтобы организм не испытывал стресс. Об этом рассказала нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова. «Для комфортного похудения, при котором организм начнет без вреда для здоровья сбрасывать лишнее, нужно сократить вашу ежедневную норму всего лишь на 10-15 процентов от объема калорий. Снижайте вес постепенно — не более одного килограмма в неделю и не более четырех за месяц», — заявила Татьяна Мещерякова в разговоре с «Мослентой». Она отметила, что не стоит сильно снижать потребление калорий, иначе организм начнет испытывать стресс. Во время такой практики человек может испытывать чувство голода. Для этого стоит пить воду в расчете не менее 30 миллилитров на один килограмм веса в течение дня. Если на улице стоит жара, то стоит пить воды на 10 миллилитров больше при расчете на один килограмм. Касательно рациона Мещерякова рекомендует соблюдать четкий план. Согласно ему, 30% — завтрак, 30% — обед и 25% — ужин. Оставшиеся 15% отводятся на перекусы. Эксперт не рекомендует ставить человеку перед собой цели, которые сложно достигнуть. Стоит начать с малого. Ранее диетолог Ванесса Риссетта отметила, что люди часто совершают ошибки во время похудения. Например, отказываются от целых групп продуктов или же при их потреблении пьют мало воды. Однако этого делать не стоит, передает портал «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы похудеть, человек должен создать дефицит с учетом индивидуальных параметров веса, роста и возраста. Важно снижать калории в допустимых размерах, чтобы организм не испытывал стресс. Об этом рассказала нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова. «Для комфортного похудения, при котором организм начнет без вреда для здоровья сбрасывать лишнее, нужно сократить вашу ежедневную норму всего лишь на 10-15 процентов от объема калорий. Снижайте вес постепенно — не более одного килограмма в неделю и не более четырех за месяц», — заявила Татьяна Мещерякова в разговоре с «Мослентой». Она отметила, что не стоит сильно снижать потребление калорий, иначе организм начнет испытывать стресс. Во время такой практики человек может испытывать чувство голода. Для этого стоит пить воду в расчете не менее 30 миллилитров на один килограмм веса в течение дня. Если на улице стоит жара, то стоит пить воды на 10 миллилитров больше при расчете на один килограмм. Касательно рациона Мещерякова рекомендует соблюдать четкий план. Согласно ему, 30% — завтрак, 30% — обед и 25% — ужин. Оставшиеся 15% отводятся на перекусы. Эксперт не рекомендует ставить человеку перед собой цели, которые сложно достигнуть. Стоит начать с малого. Ранее диетолог Ванесса Риссетта отметила, что люди часто совершают ошибки во время похудения. Например, отказываются от целых групп продуктов или же при их потреблении пьют мало воды. Однако этого делать не стоит, передает портал «Дни.ру».