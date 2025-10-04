«Провокация на пустом месте»: в Госдуме отреагировали на школьную олимпиаду с текстом песни Оксимирона*

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова высказалась о ситуации с олимпиадой по русскому языку в Сочи, в которой обнаружился фрагмент текста песни рэпера-иноагента Оксимирона* (Мирон Федоров). Детям предлагалось провести лингвистический анализ строчки: «Твой рэп — подтасовка, мой рэп — потасовка». Автор текста был обозначен в задании как «известный рэпер».
«Пока не прочитала официальный комментарий администрации Сочи, была уверена, что данная новость — фейк. Не понимаю, зачем надо было выбирать именно этот пример, учитывая, что он может вызвать неоднозначную общественную реакцию? Зачем на пустом месте создавать провокацию?» — говорит депутат.
В мэрии Сочи заявили, что разработчики олимпиады преследовали одну цель — изучение русского языка. Рэп в данном контексте рассматривался не как элемент субкультуры или возможность популяризации исполнителя, а как форма словесного искусства, где важную роль играет поэтический текст. В администрации заверили, что в будущем задания для школьных олимпиад будут проходить дополнительную проверку, чтобы избежать подобных ситуаций.
Яна Лантратова, занимавшая должность первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по просвещению, заявила, что в России есть множество авторов, произведения которых можно рассматривать на олимпиадах.
«Есть много замечательных авторов, представленных во всех жанрах, на произведениях которых можно изучать русский язык. Куда более талантливых литературных деятелей, чем иноагент», — резюмировала депутат.
Рэпер Оксиморон после начала специальной военной операции покинул Россию. Сейчас артист живет за границей, но не выступает. Свой мировой тур рэпер перенес на год вперед якобы по состоянию здоровья. В России Мирон объявлен в розыск и внесен в соответствующую базу МВД по причине уклонения от исполнения обязанностей иноагента.
(* признан Минюстом иностранным агентом в РФ)
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.