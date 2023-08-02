Жители Очера в Пермском крае жалуются на захламленность местного кладбища. Ранее люди собирали деньги на его благоустройство, но как пишут пользователи соцсетей, кучи мусора лежат около могил, а сломанное ветром дерево грозит упасть на памятники и людей.
«Три года огромная куча мусора лежит около могил в 20 метрах от дороги. Над кучей сломанное дерево вот-вот упадет на памятники», — пишет автор поста в сообществе «Подслушано Очер» в соцсети «ВКонтакте».
Зимой, как рассказывало URA.RU, власти Очера собирали деньги на благоустройство погоста с жителей города. В 2022 году горожане также вложили почти 200 тысяч рублей в строительство нового забора вокруг кладбища.
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