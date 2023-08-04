CNN: Путин учитывает выборы в США при ведении спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп. stock, stock, Дональд Трамп
В случае победы Дональда Трампа на выборах президента, США сократят помощь Киеву Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Результаты выборов президента США в 2024 году могут сильно повлиять на украинский конфликт в пользу России. Об этом написали в CNN, уточнив, что поражение нынешнего американского лидера Джо Байдена и, соответственно, победа Дональда Трампа на выборах приведет к сокращению поддержки Киева. Там уточнили, что Путин учитывает это, планируя дальнейшее проведение спецоперации на Украине.

«Путин учитывает президентские выборы в США в 2024 году в своем планировании конфликта на Украине в надежде, что проигрыш Байдена в следующем году приведет к тому, что США сократят свою поддержку Киева и улучшат переговорную позицию России», — говорится в материале статьи. В издании также заявили, что американские и европейские официальные лица обеспокоены таким сценарием.

Ранее Трамп заявил, что намерен потребовать от Европы возмещения трат США на Украину в случае своей победы на выборах. Политик также неоднократно заявлял, что смог бы остановить украинский конфликт за сутки, пишет деловое издание «Взгляд».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Результаты выборов президента США в 2024 году могут сильно повлиять на украинский конфликт в пользу России. Об этом написали в CNN, уточнив, что поражение нынешнего американского лидера Джо Байдена и, соответственно, победа Дональда Трампа на выборах приведет к сокращению поддержки Киева. Там уточнили, что Путин учитывает это, планируя дальнейшее проведение спецоперации на Украине. «Путин учитывает президентские выборы в США в 2024 году в своем планировании конфликта на Украине в надежде, что проигрыш Байдена в следующем году приведет к тому, что США сократят свою поддержку Киева и улучшат переговорную позицию России», — говорится в материале статьи. В издании также заявили, что американские и европейские официальные лица обеспокоены таким сценарием. Ранее Трамп заявил, что намерен потребовать от Европы возмещения трат США на Украину в случае своей победы на выборах. Политик также неоднократно заявлял, что смог бы остановить украинский конфликт за сутки, пишет деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...