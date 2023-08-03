В ХМАО дачники бьют тревогу из-за отсутствия общественного транспорта для поездок детей в школу

04 августа 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Жители дачного товарищества не могут добраться до города Фото: Московец Илья © URA.RU Жители дачного кооператива «Заречное» в Лянторе пожаловались на нехватку маршрутов общественного транспорта. Об отсутствии автобусов, курсирующих между «Заречным» и городом, корреспонденту URA.RU рассказала председатель кооператива Ольга Подлесная. «Мы полноценный поселок на 1600 участков. В „Заречном“ живет около 20 детей, которые ходят в школу, детский сад. Родители вынуждены их возить в город на собственном транспорте, или как-то кооперируясь. У нас много инвалидов, которых мы возим в город, которым нужны какие-то процедуры в больницах», — рассказала Подлесная агентству. Жители товарищества написали коллективное обращение в мэрию Лянтора с просьбой продлить маршрут курсирующего по городу автобуса, или же выделить отдельный транспорт для поездок в «Заречное». В официальном комментарии администрация города объясняет, что маршрут в товарищество не востребован, ссылаясь на опыт 2018 года. «Анализ пассажиропотока и опрос пассажиров на автобусном маршруте №1 города Лянтор, проведенный специалистами автотранспортного предприятия показал, что данный маршрут имеет сезонный характер и интересен для пассажиров в дачный период с мая по сентябрь (рассмотрение среднего показателя 237 пассажиров, на период 90 дней обозначает, что в день перевозилось не более 3 пассажиров)», — сообщили в администрации Лянтора. Сами жители «Заречного» считают, что ссылаться на опыт пятилетней давности уже не актуально. Кроме того, они уверяют, что невостребованность маршрута была связана с неудобством расписания. Ранее URA.RU писало о том, что югорчане жалуются на отсутствие маршрутов общественного транспорта от Сургута до ДНТ Мостовик-1 и прилежащих дачных кооперативов. На протяжение 8 лет жители отдаленного района вынуждены добираться до города собственными силами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители дачного кооператива «Заречное» в Лянторе пожаловались на нехватку маршрутов общественного транспорта. Об отсутствии автобусов, курсирующих между «Заречным» и городом, корреспонденту URA.RU рассказала председатель кооператива Ольга Подлесная. «Мы полноценный поселок на 1600 участков. В „Заречном“ живет около 20 детей, которые ходят в школу, детский сад. Родители вынуждены их возить в город на собственном транспорте, или как-то кооперируясь. У нас много инвалидов, которых мы возим в город, которым нужны какие-то процедуры в больницах», — рассказала Подлесная агентству. Жители товарищества написали коллективное обращение в мэрию Лянтора с просьбой продлить маршрут курсирующего по городу автобуса, или же выделить отдельный транспорт для поездок в «Заречное». В официальном комментарии администрация города объясняет, что маршрут в товарищество не востребован, ссылаясь на опыт 2018 года. «Анализ пассажиропотока и опрос пассажиров на автобусном маршруте №1 города Лянтор, проведенный специалистами автотранспортного предприятия показал, что данный маршрут имеет сезонный характер и интересен для пассажиров в дачный период с мая по сентябрь (рассмотрение среднего показателя 237 пассажиров, на период 90 дней обозначает, что в день перевозилось не более 3 пассажиров)», — сообщили в администрации Лянтора. Сами жители «Заречного» считают, что ссылаться на опыт пятилетней давности уже не актуально. Кроме того, они уверяют, что невостребованность маршрута была связана с неудобством расписания. Ранее URA.RU писало о том, что югорчане жалуются на отсутствие маршрутов общественного транспорта от Сургута до ДНТ Мостовик-1 и прилежащих дачных кооперативов. На протяжение 8 лет жители отдаленного района вынуждены добираться до города собственными силами.