РИАН: Эрдоган предложит Путину посредничество для прекращения конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен предложить России возобновить переговоры для скорейшего разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил источник в администрации турецкого лидера.
«Господин президент [Эрдоган] предложит [России] свое посредничество в урегулировании конфликта, вновь повторит тезис о том, что в конфликте не будет победителей, а в мирном процессе — проигравших», — рассказал источник РИА Новости. Собеседник агентства отметил, что Турция неоднократно выступала за прекращение боевых действий на Украине путем переговоров.
Источник назвал Эрдогана единственным мировым лидером, которому доверяют как Москва, так и Киев. Уточняется, что президент Турции намерен предложить возобновление мирных переговоров в ходе встрече с президентом России Владимиром Путиным в августе.
Ранее Эрдоган заявил, что намерен пригласить российского лидера в Анкару в августе, передает MK.RU. Позже турецкий лидер написал в своих соцсетях, что Путин решил посетить Турцию в ближайшее время.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен предложить России возобновить переговоры для скорейшего разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил источник в администрации турецкого лидера. «Господин президент [Эрдоган] предложит [России] свое посредничество в урегулировании конфликта, вновь повторит тезис о том, что в конфликте не будет победителей, а в мирном процессе — проигравших», — рассказал источник РИА Новости. Собеседник агентства отметил, что Турция неоднократно выступала за прекращение боевых действий на Украине путем переговоров. Источник назвал Эрдогана единственным мировым лидером, которому доверяют как Москва, так и Киев. Уточняется, что президент Турции намерен предложить возобновление мирных переговоров в ходе встрече с президентом России Владимиром Путиным в августе. Ранее Эрдоган заявил, что намерен пригласить российского лидера в Анкару в августе, передает MK.RU. Позже турецкий лидер написал в своих соцсетях, что Путин решил посетить Турцию в ближайшее время.