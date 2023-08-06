06 августа 2023

РИАН: Эрдоган предложит Путину посредничество для прекращения конфликта на Украине

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Реджепу Тайипу Эрдогану доверяют как Россия, так и Украина, считает источник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен предложить России возобновить переговоры для скорейшего разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил источник в администрации турецкого лидера.

«Господин президент [Эрдоган] предложит [России] свое посредничество в урегулировании конфликта, вновь повторит тезис о том, что в конфликте не будет победителей, а в мирном процессе — проигравших», — рассказал источник РИА Новости. Собеседник агентства отметил, что Турция неоднократно выступала за прекращение боевых действий на Украине путем переговоров.

Источник назвал Эрдогана единственным мировым лидером, которому доверяют как Москва, так и Киев. Уточняется, что президент Турции намерен предложить возобновление мирных переговоров в ходе встрече с президентом России Владимиром Путиным в августе.

Ранее Эрдоган заявил, что намерен пригласить российского лидера в Анкару в августе, передает MK.RU. Позже турецкий лидер написал в своих соцсетях, что Путин решил посетить Турцию в ближайшее время.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен предложить России возобновить переговоры для скорейшего разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил источник в администрации турецкого лидера. «Господин президент [Эрдоган] предложит [России] свое посредничество в урегулировании конфликта, вновь повторит тезис о том, что в конфликте не будет победителей, а в мирном процессе — проигравших», — рассказал источник РИА Новости. Собеседник агентства отметил, что Турция неоднократно выступала за прекращение боевых действий на Украине путем переговоров. Источник назвал Эрдогана единственным мировым лидером, которому доверяют как Москва, так и Киев. Уточняется, что президент Турции намерен предложить возобновление мирных переговоров в ходе встрече с президентом России Владимиром Путиным в августе. Ранее Эрдоган заявил, что намерен пригласить российского лидера в Анкару в августе, передает MK.RU. Позже турецкий лидер написал в своих соцсетях, что Путин решил посетить Турцию в ближайшее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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