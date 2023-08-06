РИАН: Эрдоган предложит Путину посредничество для прекращения конфликта на Украине

07 августа 2023 в 09:18 Размер текста - 17 +

Реджепу Тайипу Эрдогану доверяют как Россия, так и Украина, считает источник Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен предложить России возобновить переговоры для скорейшего разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил источник в администрации турецкого лидера. «Господин президент [Эрдоган] предложит [России] свое посредничество в урегулировании конфликта, вновь повторит тезис о том, что в конфликте не будет победителей, а в мирном процессе — проигравших», — рассказал источник РИА Новости. Собеседник агентства отметил, что Турция неоднократно выступала за прекращение боевых действий на Украине путем переговоров. Источник назвал Эрдогана единственным мировым лидером, которому доверяют как Москва, так и Киев. Уточняется, что президент Турции намерен предложить возобновление мирных переговоров в ходе встрече с президентом России Владимиром Путиным в августе. Ранее Эрдоган заявил, что намерен пригласить российского лидера в Анкару в августе, передает MK.RU . Позже турецкий лидер написал в своих соцсетях, что Путин решил посетить Турцию в ближайшее время.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен предложить России возобновить переговоры для скорейшего разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил источник в администрации турецкого лидера. «Господин президент [Эрдоган] предложит [России] свое посредничество в урегулировании конфликта, вновь повторит тезис о том, что в конфликте не будет победителей, а в мирном процессе — проигравших», — рассказал источник РИА Новости. Собеседник агентства отметил, что Турция неоднократно выступала за прекращение боевых действий на Украине путем переговоров. Источник назвал Эрдогана единственным мировым лидером, которому доверяют как Москва, так и Киев. Уточняется, что президент Турции намерен предложить возобновление мирных переговоров в ходе встрече с президентом России Владимиром Путиным в августе. Ранее Эрдоган заявил, что намерен пригласить российского лидера в Анкару в августе, передает MK.RU. Позже турецкий лидер написал в своих соцсетях, что Путин решил посетить Турцию в ближайшее время.