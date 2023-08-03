Анкара рассчитывает на укрепление отношений с Путиным

03 августа 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

Турецкий источник сообщил, что отношения России и Турции построены на доверии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Турция надеется на подписание соглашений о сотрудничестве с Россией во время визита президента России Владимира Путина в Анкару. Об этом сообщил источник в администрации турецкого лидера. «Вполне вероятны», — заявил источник в беседе с РИА Новости, отвечая на вопрос о возможности подписания соглашений о совместной работе во время встречи лидеров. Он отметил, что страны сотрудничают во многих направлениях. По словам источника, можно усовершенствовать совместную работу. Он подчеркнул, что возможны переговоры о энергетической сфере и в сотрудничестве по тушению пожаров в лесах. Он отметил, что попытки Запада рассорить Москву и Анкару тщетны. По его словам, отношения стран построены на доверии президентов друг к другу. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган в ближайшее время обсудят место и время встречи. Не факт, что она пройдет именно в Турции. Путин допустил, что совершит визит в Турцию по приглашению Эрдогана, передает RT.

Турция надеется на подписание соглашений о сотрудничестве с Россией во время визита президента России Владимира Путина в Анкару. Об этом сообщил источник в администрации турецкого лидера. «Вполне вероятны», — заявил источник в беседе с РИА Новости, отвечая на вопрос о возможности подписания соглашений о совместной работе во время встречи лидеров. Он отметил, что страны сотрудничают во многих направлениях. По словам источника, можно усовершенствовать совместную работу. Он подчеркнул, что возможны переговоры о энергетической сфере и в сотрудничестве по тушению пожаров в лесах. Он отметил, что попытки Запада рассорить Москву и Анкару тщетны. По его словам, отношения стран построены на доверии президентов друг к другу. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган в ближайшее время обсудят место и время встречи. Не факт, что она пройдет именно в Турции. Путин допустил, что совершит визит в Турцию по приглашению Эрдогана, передает RT.