Анкара рассчитывает на укрепление отношений с Путиным

Турция надеется на подписание соглашений о сотрудничестве с Россией во время визита президента России Владимира Путина в Анкару. Об этом сообщил источник в администрации турецкого лидера.
«Вполне вероятны», — заявил источник в беседе с РИА Новости, отвечая на вопрос о возможности подписания соглашений о совместной работе во время встречи лидеров. Он отметил, что страны сотрудничают во многих направлениях.
По словам источника, можно усовершенствовать совместную работу. Он подчеркнул, что возможны переговоры о энергетической сфере и в сотрудничестве по тушению пожаров в лесах.
Он отметил, что попытки Запада рассорить Москву и Анкару тщетны. По его словам, отношения стран построены на доверии президентов друг к другу.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган в ближайшее время обсудят место и время встречи. Не факт, что она пройдет именно в Турции. Путин допустил, что совершит визит в Турцию по приглашению Эрдогана, передает RT.
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