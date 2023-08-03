Анкара рассчитывает на укрепление отношений с Путиным

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Евросоюз. Курган, флаг турции
Турецкий источник сообщил, что отношения России и Турции построены на доверии Фото:

Турция надеется на подписание соглашений о сотрудничестве с Россией во время визита президента России Владимира Путина в Анкару. Об этом сообщил источник в администрации турецкого лидера.

«Вполне вероятны», — заявил источник в беседе с РИА Новости, отвечая на вопрос о возможности подписания соглашений о совместной работе во время встречи лидеров. Он отметил, что страны сотрудничают во многих направлениях.

По словам источника, можно усовершенствовать совместную работу. Он подчеркнул, что возможны переговоры о энергетической сфере и в сотрудничестве по тушению пожаров в лесах.

Он отметил, что попытки Запада рассорить Москву и Анкару тщетны. По его словам, отношения стран построены на доверии президентов друг к другу.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган в ближайшее время обсудят место и время встречи. Не факт, что она пройдет именно в Турции. Путин допустил, что совершит визит в Турцию по приглашению Эрдогана, передает RT.

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Турция надеется на подписание соглашений о сотрудничестве с Россией во время визита президента России Владимира Путина в Анкару. Об этом сообщил источник в администрации турецкого лидера. «Вполне вероятны», — заявил источник в беседе с РИА Новости, отвечая на вопрос о возможности подписания соглашений о совместной работе во время встречи лидеров. Он отметил, что страны сотрудничают во многих направлениях. По словам источника, можно усовершенствовать совместную работу. Он подчеркнул, что возможны переговоры о энергетической сфере и в сотрудничестве по тушению пожаров в лесах. Он отметил, что попытки Запада рассорить Москву и Анкару тщетны. По его словам, отношения стран построены на доверии президентов друг к другу. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган в ближайшее время обсудят место и время встречи. Не факт, что она пройдет именно в Турции. Путин допустил, что совершит визит в Турцию по приглашению Эрдогана, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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