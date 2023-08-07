В Свердловской области на заводе обрушилась труба во время демонтажа

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Виды Краснотурьинска. Краснотурьинск, русал, баз, богословский алюминиевый завод
Обрушение трубы произошло во время демонтажных работ Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) на Богословском алюминиевом заводе (БАЗ, принадлежит компании «Русал») обрушилась труба в одном из цехов. В это время там были трое рабочих. Об этом URA.RU сообщил очевидец, информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе БАЗ.

«На территории демонтажа бывшего электролизного цеха БАЗа подрядной организацией ООО „Развитие“ велась подготовка к техническому обрушению дымовой трубы №3. 7 августа в 15:00 часов произошло незапланированное обрушение, в зоне падения находилось три сотрудника подрядчика», — рассказали в пресс-службе.

Один из рабочих госпитализирован в состоянии средней тяжести, еще один находится на месте происшествия наверху остова трубы. Третий пострадавший — под завалами. На месте происшествия ведутся эвакуационные работы.

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В Краснотурьинске (Свердловская область) на Богословском алюминиевом заводе (БАЗ, принадлежит компании «Русал») обрушилась труба в одном из цехов. В это время там были трое рабочих. Об этом URA.RU сообщил очевидец, информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе БАЗ. «На территории демонтажа бывшего электролизного цеха БАЗа подрядной организацией ООО „Развитие“ велась подготовка к техническому обрушению дымовой трубы №3. 7 августа в 15:00 часов произошло незапланированное обрушение, в зоне падения находилось три сотрудника подрядчика», — рассказали в пресс-службе. Один из рабочих госпитализирован в состоянии средней тяжести, еще один находится на месте происшествия наверху остова трубы. Третий пострадавший — под завалами. На месте происшествия ведутся эвакуационные работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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