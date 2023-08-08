Юрист Бударагин: в России нет четкого показателя оценки нарушений пожарной безопасности

08 августа 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

В России в 2017 году отменили систему оценки по количеству нарушений пожарной безопасности, напомнил Александр Бударагин Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Власти и МЧС перегибали при проведении проверок, углубляясь в протоколы. Однако после отмены системы так и не определили показатели оценки, что негативно влияет на выяснение причин возникновения лесных пожаров. Об этом URA.RU рассказал руководитель группы юридической помощи ОНЛАЙН Александр Бударагин. «„Палочная“ система (оценка работы по количеству выписанных протоколов, — прим. URA.RU) была упразднена в России в 2017 году. Работу инспекторов МЧС теперь оценивают по снижению или увеличению числа лесных пожаров. По факту „палочную“ систему убрали, но от этого лучше не стало, теперь нет четкого показателя оценки [нарушений пожарной безопасности]. Проверки МЧС нужны, так как мы живем в России и тут действует правило „кот из дома, мыши в пляс“», — отметил Александр Бударагин. Юрист подчеркнул, что изменения не искоренили проблему. «Нововведения были приняты после консультаций с представителями бизнес-сообщества. Они жаловались на штрафы и протокольный гнет проверяющих из разных ведомств, не только из МЧС. В МЧС услышали малый и средний бизнес и согласились с необходимостью снижать количество проверок. При этом в МЧС далеки от благостного настроения, что отныне все резко изменится», — добавил Бударагин. Выясняет причину лесных пожаров дознаватель МЧС. Однако экспертиза может быть необъективной или ложной, отмечал в беседе с URA.RU юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев. Помимо этого неверное заключение возможно из-за большого количества возгораний. Систему нельзя назвать правомерной и не дающих сбоев из-за непрофессионализма экспертов, а если специалистов много, то в расследование вмешается еще и субъективные, оценочные, противоречивые мнения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти и МЧС перегибали при проведении проверок, углубляясь в протоколы. Однако после отмены системы так и не определили показатели оценки, что негативно влияет на выяснение причин возникновения лесных пожаров. Об этом URA.RU рассказал руководитель группы юридической помощи ОНЛАЙН Александр Бударагин. «„Палочная“ система (оценка работы по количеству выписанных протоколов, — прим. URA.RU) была упразднена в России в 2017 году. Работу инспекторов МЧС теперь оценивают по снижению или увеличению числа лесных пожаров. По факту „палочную“ систему убрали, но от этого лучше не стало, теперь нет четкого показателя оценки [нарушений пожарной безопасности]. Проверки МЧС нужны, так как мы живем в России и тут действует правило „кот из дома, мыши в пляс“», — отметил Александр Бударагин. Юрист подчеркнул, что изменения не искоренили проблему. «Нововведения были приняты после консультаций с представителями бизнес-сообщества. Они жаловались на штрафы и протокольный гнет проверяющих из разных ведомств, не только из МЧС. В МЧС услышали малый и средний бизнес и согласились с необходимостью снижать количество проверок. При этом в МЧС далеки от благостного настроения, что отныне все резко изменится», — добавил Бударагин. Выясняет причину лесных пожаров дознаватель МЧС. Однако экспертиза может быть необъективной или ложной, отмечал в беседе с URA.RU юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев. Помимо этого неверное заключение возможно из-за большого количества возгораний. Систему нельзя назвать правомерной и не дающих сбоев из-за непрофессионализма экспертов, а если специалистов много, то в расследование вмешается еще и субъективные, оценочные, противоречивые мнения.