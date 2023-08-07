Захарова поймала Госдеп на лжи из-за слов о России

Захарова сочла враньем заявление Госдепа, что РФ отказывается от переговоров по Украине

07 августа 2023 в 23:42 Размер текста - 17 +

Захарова утверждает, что США сами сказали Зеленскому сворачивать переговоры в апреле 2022 Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Высказывание Госдепартамента США, что Россия якобы уклоняется от диалога по Украине, является враньем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Вот же вруны! Прекрасно знают, что сами сказали Зеленскому сворачивать переговоры в апреле 2022, сами инициировали запрет киевским режимом мирных переговоров с Россией в сентябре 2022, сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров, а все равно обвиняют Россию», — написала Захарова в своем официальном telegram-канале. Так она прокомментировала заявление главы пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера про то, что «мирные переговоры с Россией не ведутся, поскольку Россия отказалась вступать в содержательный диалог о мире». Ранее госдеп США заявил, что РФ «не демонстрирует интереса к переговорам». США отмечают якобы отсутствие интереса со стороны России к переговорам с Украиной. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечал, что Украина отрицает возможность проведения переговоров с Россией и против любого сценария прекращения огня, так как это будет означать победу России. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что Россия готова искать пути мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.

Высказывание Госдепартамента США, что Россия якобы уклоняется от диалога по Украине, является враньем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Вот же вруны! Прекрасно знают, что сами сказали Зеленскому сворачивать переговоры в апреле 2022, сами инициировали запрет киевским режимом мирных переговоров с Россией в сентябре 2022, сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров, а все равно обвиняют Россию», — написала Захарова в своем официальном telegram-канале. Так она прокомментировала заявление главы пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера про то, что «мирные переговоры с Россией не ведутся, поскольку Россия отказалась вступать в содержательный диалог о мире». Ранее госдеп США заявил, что РФ «не демонстрирует интереса к переговорам». США отмечают якобы отсутствие интереса со стороны России к переговорам с Украиной. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечал, что Украина отрицает возможность проведения переговоров с Россией и против любого сценария прекращения огня, так как это будет означать победу России. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что Россия готова искать пути мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.