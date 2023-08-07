Госдеп США заявил, что РФ «не демонстрирует интереса к переговорам»

07 августа 2023 в 22:54 Размер текста - 17 +

Москва не стремится к переговорам с Украиной, считает Мэтью Миллер Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США отмечают якобы отсутствие интереса со стороны России к переговорам с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь госдепартамента США Мэтью Миллер. «Россия не демонстрирует интереса к переговорам с Украиной», — передает слова Миллера официальный сайт госдепартамента. Он добавил, что в настоящее время не ведутся никакие мирные переговоры с Россией относительно ситуации на Украине Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина отрицает возможность проведения переговоров с Россией и противится любому сценарию прекращения огня, так как это будет означать победу России. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что Россия готова искать пути мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.

США отмечают якобы отсутствие интереса со стороны России к переговорам с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь госдепартамента США Мэтью Миллер. «Россия не демонстрирует интереса к переговорам с Украиной», — передает слова Миллера официальный сайт госдепартамента. Он добавил, что в настоящее время не ведутся никакие мирные переговоры с Россией относительно ситуации на Украине Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина отрицает возможность проведения переговоров с Россией и противится любому сценарию прекращения огня, так как это будет означать победу России. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что Россия готова искать пути мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.