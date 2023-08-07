07 августа 2023

Госдеп США заявил, что РФ «не демонстрирует интереса к переговорам»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здания. Москва, кремль, кремлевская стена, виды города, собор василия блаженного, москва
Москва не стремится к переговорам с Украиной, считает Мэтью Миллер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США отмечают якобы отсутствие интереса со стороны России к переговорам с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь госдепартамента США Мэтью Миллер.

«Россия не демонстрирует интереса к переговорам с Украиной», — передает слова Миллера официальный сайт госдепартамента. Он добавил, что в настоящее время не ведутся никакие мирные переговоры с Россией относительно ситуации на Украине

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина отрицает возможность проведения переговоров с Россией и противится любому сценарию прекращения огня, так как это будет означать победу России. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что Россия готова искать пути мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США отмечают якобы отсутствие интереса со стороны России к переговорам с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь госдепартамента США Мэтью Миллер. «Россия не демонстрирует интереса к переговорам с Украиной», — передает слова Миллера официальный сайт госдепартамента. Он добавил, что в настоящее время не ведутся никакие мирные переговоры с Россией относительно ситуации на Украине Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина отрицает возможность проведения переговоров с Россией и противится любому сценарию прекращения огня, так как это будет означать победу России. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что Россия готова искать пути мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...