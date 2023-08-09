09 августа 2023

Свердловские журналисты показали овраг, где нашли тело 16-летней девушки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Кладбище в Озерске. Челябинская область, Озерск, яма, могила
Свердловчане сняли на видео место, где было найдено тело девушки Фото:

Журналисты из Каменска-Уральского (Свердловская область) нашли место, где сотрудники полиции обнаружили тело 16-летней девушки. Видео с лесополосы появилось в социальных сетях.

Корреспонденты РимМедиа (РИМ-ТВ) сняли видео с места, в котором было найдено тело девушки, пропавшей в Каменске-Уральском. Судя по материалу, тело находилось в овраге, а возле ямы были разбросаны белые перчатки.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники полиции по время обхода лесополосы обнаружили тело девушки. СКР и полиция Свердловской области начали проверку гибели. Перед смертью свердловчанка написала странный пост в соцсетях, в котором просила «не убивать и не насиловать ее».

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Журналисты из Каменска-Уральского (Свердловская область) нашли место, где сотрудники полиции обнаружили тело 16-летней девушки. Видео с лесополосы появилось в социальных сетях. Корреспонденты РимМедиа (РИМ-ТВ) сняли видео с места, в котором было найдено тело девушки, пропавшей в Каменске-Уральском. Судя по материалу, тело находилось в овраге, а возле ямы были разбросаны белые перчатки. Ранее URA.RU писало, что сотрудники полиции по время обхода лесополосы обнаружили тело девушки. СКР и полиция Свердловской области начали проверку гибели. Перед смертью свердловчанка написала странный пост в соцсетях, в котором просила «не убивать и не насиловать ее».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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