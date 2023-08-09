Журналисты из Каменска-Уральского (Свердловская область) нашли место, где сотрудники полиции обнаружили тело 16-летней девушки. Видео с лесополосы появилось в социальных сетях.
Корреспонденты РимМедиа (РИМ-ТВ) сняли видео с места, в котором было найдено тело девушки, пропавшей в Каменске-Уральском. Судя по материалу, тело находилось в овраге, а возле ямы были разбросаны белые перчатки.
Ранее URA.RU писало, что сотрудники полиции по время обхода лесополосы обнаружили тело девушки. СКР и полиция Свердловской области начали проверку гибели. Перед смертью свердловчанка написала странный пост в соцсетях, в котором просила «не убивать и не насиловать ее».
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