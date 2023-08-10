Министр спорта пояснил, чем наследие аналога Универсиады поможет Екатеринбургу

Объекты Международного фестиваля университетского спорта повысят статус Екатеринбурга

Объекты фестиваля потом займут спортивные секции Фото: Московец Илья © URA.RU

Спортивные объекты, которые останутся после Международного фестиваля университетского спорта, станут не только площадкой для занятия спортом для горожан, но и повысят статус Екатеринбурга. Также в будущем объекты перейдут в пользование секций. Об этом на прямой линии ОТВ заявил свердловский министр спорта Леонид Рапопорт.

«Есть инструменты, использование которых позволяют повысить заинтересованность, потому что мегаспортивное событие — это не только инфраструктура. Это еще и рост к этим же видам спорта (на фестивале их будет 14), рост городского благоустройства, имиджевые вещи, которые позволяют сделать Екатеринбург одним из самых спортивных городов России», — считает Рапопорт.

Для фестиваля было построено пять спортивных объектов — Дворец дзюдо, Дворец водных видов спорта, Дворец художественной и эстетической гимнастики, теннисная академия «Гринвич», Дворец игровых видов спорта, также для соревнований будет задействована площадка «Екатеринбург-Экспо». В будущем эти объекты станут доступны горожанам, а также в них будут заниматься воспитанники спортивных секций, которые ранее арендовали помещения.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Программа включает в себя 14 видов спорта — бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол (футзал), настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивную борьбу, теннис, тхэквондо, художественную гимнастику. Победителей спортивных соревнований будут награждать квадратными медалями. Посетить мероприятия можно по билетам — их стоимость начинается от 80 рублей.