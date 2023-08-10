Организаторы аналога Универсиады в Екатеринбурге пояснили, почему на открытие попадут лишь избранные

«Екатеринбург-Экспо» не может вместить всех желающих на открытие фестиваля университетского спорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие объектов Фестиваля студенческого спорта. Екатеринбург, дворец дзюдо
Несмотря на камерное открытие 19 августа, соревнования смогут посетить все желающие Фото:

«Екатеринбург-Экспо» не способен вместить всех желающих, поэтому открытие Международного фестиваля университетского спорта (МФУС) смогут посетить лишь участники соревнований, воспитанники спортивных школ и VIP-гости. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе фестиваля.

«Зрителями официальных церемоний станут участники фестиваля, персонал делегаций, студенты ВУЗов и спортивных школ Екатеринбурга, почетные гости и представители СМИ. Учитывая вместимость конгресс-центра МВЦ „Екатеринбург-Экспо“ — места проведения церемоний — свободная продажа билетов на мероприятия не реализуется», — пояснили представители МФУС.

Международные спортивные соревнования пройдут с 19 по 31 августа в Екатеринбурге. Несмотря на закрытую торжественную церемонию, другие состязания можно посетить по билетам, которые стоят от 80 до 350 рублей. На фестивале будет разыграно 189 комплектов медалей. После МФУС объекты перейдут в пользование секций и горожан.

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«Екатеринбург-Экспо» не способен вместить всех желающих, поэтому открытие Международного фестиваля университетского спорта (МФУС) смогут посетить лишь участники соревнований, воспитанники спортивных школ и VIP-гости. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе фестиваля. «Зрителями официальных церемоний станут участники фестиваля, персонал делегаций, студенты ВУЗов и спортивных школ Екатеринбурга, почетные гости и представители СМИ. Учитывая вместимость конгресс-центра МВЦ „Екатеринбург-Экспо“ — места проведения церемоний — свободная продажа билетов на мероприятия не реализуется», — пояснили представители МФУС. Международные спортивные соревнования пройдут с 19 по 31 августа в Екатеринбурге. Несмотря на закрытую торжественную церемонию, другие состязания можно посетить по билетам, которые стоят от 80 до 350 рублей. На фестивале будет разыграно 189 комплектов медалей. После МФУС объекты перейдут в пользование секций и горожан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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