Организаторы аналога Универсиады в Екатеринбурге пояснили, почему на открытие попадут лишь избранные

«Екатеринбург-Экспо» не может вместить всех желающих на открытие фестиваля университетского спорта

10 августа 2023 в 20:22 Размер текста - 17 +

Несмотря на камерное открытие 19 августа, соревнования смогут посетить все желающие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Екатеринбург-Экспо» не способен вместить всех желающих, поэтому открытие Международного фестиваля университетского спорта (МФУС) смогут посетить лишь участники соревнований, воспитанники спортивных школ и VIP-гости. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе фестиваля. «Зрителями официальных церемоний станут участники фестиваля, персонал делегаций, студенты ВУЗов и спортивных школ Екатеринбурга, почетные гости и представители СМИ. Учитывая вместимость конгресс-центра МВЦ „Екатеринбург-Экспо“ — места проведения церемоний — свободная продажа билетов на мероприятия не реализуется», — пояснили представители МФУС. Международные спортивные соревнования пройдут с 19 по 31 августа в Екатеринбурге. Несмотря на закрытую торжественную церемонию, другие состязания можно посетить по билетам, которые стоят от 80 до 350 рублей. На фестивале будет разыграно 189 комплектов медалей. После МФУС объекты перейдут в пользование секций и горожан.

«Екатеринбург-Экспо» не способен вместить всех желающих, поэтому открытие Международного фестиваля университетского спорта (МФУС) смогут посетить лишь участники соревнований, воспитанники спортивных школ и VIP-гости. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе фестиваля. «Зрителями официальных церемоний станут участники фестиваля, персонал делегаций, студенты ВУЗов и спортивных школ Екатеринбурга, почетные гости и представители СМИ. Учитывая вместимость конгресс-центра МВЦ „Екатеринбург-Экспо“ — места проведения церемоний — свободная продажа билетов на мероприятия не реализуется», — пояснили представители МФУС. Международные спортивные соревнования пройдут с 19 по 31 августа в Екатеринбурге. Несмотря на закрытую торжественную церемонию, другие состязания можно посетить по билетам, которые стоят от 80 до 350 рублей. На фестивале будет разыграно 189 комплектов медалей. После МФУС объекты перейдут в пользование секций и горожан.