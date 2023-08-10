Мэр Екатеринбурга хочет сохранить оазис в центре города

11 августа 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и его заместители посетили фестиваль «Атмофест» Фото: Размик Закарян © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов высказал идею надолго оставить сад на месте автостоянки на Площади 1905 года. Заявление прозвучало на открытие фестиваля «Атмофест». «Я об этом говорил два года назад. Вот, честно говоря, и это мнение большинства жителей, если бы здесь был такой сад, жители были бы очень рады», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU. Кроме мэра открытие «Атмофеста» посетили его заместители: Андрей Корюков, Марина Фадеева, Екатерина Сибирцева, Алексей Бубнов, Владимир Гейко и Дмитрий Ноженко. Для горожан фестиваль будет работать с 12 по 20 августа.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов высказал идею надолго оставить сад на месте автостоянки на Площади 1905 года. Заявление прозвучало на открытие фестиваля «Атмофест». «Я об этом говорил два года назад. Вот, честно говоря, и это мнение большинства жителей, если бы здесь был такой сад, жители были бы очень рады», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU. Кроме мэра открытие «Атмофеста» посетили его заместители: Андрей Корюков, Марина Фадеева, Екатерина Сибирцева, Алексей Бубнов, Владимир Гейко и Дмитрий Ноженко. Для горожан фестиваль будет работать с 12 по 20 августа.