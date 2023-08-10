10 августа 2023

Мэр Екатеринбурга хочет сохранить оазис в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие сада Атмосфера на площади 1905 года. Екатеринбург, сад атмосфера, атмофест
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и его заместители посетили фестиваль «Атмофест» Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов высказал идею надолго оставить сад на месте автостоянки на Площади 1905 года. Заявление прозвучало на открытие фестиваля «Атмофест».

«Я об этом говорил два года назад. Вот, честно говоря, и это мнение большинства жителей, если бы здесь был такой сад, жители были бы очень рады», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU.

Кроме мэра открытие «Атмофеста» посетили его заместители: Андрей Корюков, Марина Фадеева, Екатерина Сибирцева, Алексей Бубнов, Владимир Гейко и Дмитрий Ноженко. Для горожан фестиваль будет работать с 12 по 20 августа.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов высказал идею надолго оставить сад на месте автостоянки на Площади 1905 года. Заявление прозвучало на открытие фестиваля «Атмофест». «Я об этом говорил два года назад. Вот, честно говоря, и это мнение большинства жителей, если бы здесь был такой сад, жители были бы очень рады», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU. Кроме мэра открытие «Атмофеста» посетили его заместители: Андрей Корюков, Марина Фадеева, Екатерина Сибирцева, Алексей Бубнов, Владимир Гейко и Дмитрий Ноженко. Для горожан фестиваль будет работать с 12 по 20 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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