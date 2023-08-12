12 августа 2023
11 августа 2023

В Пермском крае построят двухэтажную оранжерею

© Служба новостей «URA.RU»
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Оранжерея Ботанического сада. Екатеринбург, цветы
Оранжерею разместят в Мемориальном ботаническом саду Фото:

В городе Соликамске Пермского края построят двухэтажную стеклянную оранжерею. Она будет размещена в Мемориальном ботаническом саду Григория Демидова, сообщили в министерстве по туризму региона.

«Строительство оранжереи воссоздаст исторический облик ботанического сада и украсит его. Это будет двухэтажное остекленное здание с поддерживаемыми необходимыми температурой и влажностью», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Строительство новой оранжереи обойдется в 100 тысяч рублей, но источники финансирования еще не определены. «Администрация Соликамского городского округа готова содействовать меценатам и открыта идеям в отношении новых объектов туризма», — отметили в ведомстве.

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В городе Соликамске Пермского края построят двухэтажную стеклянную оранжерею. Она будет размещена в Мемориальном ботаническом саду Григория Демидова, сообщили в министерстве по туризму региона. «Строительство оранжереи воссоздаст исторический облик ботанического сада и украсит его. Это будет двухэтажное остекленное здание с поддерживаемыми необходимыми температурой и влажностью», — сообщили ТАСС в ведомстве. Строительство новой оранжереи обойдется в 100 тысяч рублей, но источники финансирования еще не определены. «Администрация Соликамского городского округа готова содействовать меценатам и открыта идеям в отношении новых объектов туризма», — отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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