В Пермском крае построят двухэтажную оранжерею

В городе Соликамске Пермского края построят двухэтажную стеклянную оранжерею. Она будет размещена в Мемориальном ботаническом саду Григория Демидова, сообщили в министерстве по туризму региона.
«Строительство оранжереи воссоздаст исторический облик ботанического сада и украсит его. Это будет двухэтажное остекленное здание с поддерживаемыми необходимыми температурой и влажностью», — сообщили ТАСС в ведомстве.
Строительство новой оранжереи обойдется в 100 тысяч рублей, но источники финансирования еще не определены. «Администрация Соликамского городского округа готова содействовать меценатам и открыта идеям в отношении новых объектов туризма», — отметили в ведомстве.
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