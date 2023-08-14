После убийства двух подруг задержаны братья из Свердловской и Челябинской областей. Фото

Свердловские сыщики раскрыли дело 10-летней давности об убийстве двух женщин

14 августа 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

Пока причины убийства двух подруг не называются Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сыщикам удалось раскрыть дело более чем 10-летней давности об убийстве двух жительниц Красноуфимского района. Обвинение предъявлено двум братьям, которые проживали в Свердловской и Челябинской областях. Об этом URA.RU рассказали в следственном отделе по городу Красноуфимску и в пресс-службе регионального ГУ МВД. «Следственным отделом по городу Красноуфимск СУ СК России по Свердловской области двоим братьям, 1979 и 1982 годов рождения, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 105 УК РФ „Убийство двух лиц“. Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы», — рассказал руководитель следственного отдела СКР по городу Красноуфимск Сергей Пустынников. Две подруги — жительницы Красноуфимского района — пропали еще весной 2012 года. Через год их скелетированные останки были случайно найдены в лесном массиве во время раскопки грунта. Долгие годы преступление оставалось нераскрытым, однако сыщикам удалось вычислить и задержать предполагаемых убийц. «Оба обвиняемых — братья, ранее судимы. Причем старший из них некоторое время назад сменил фамилию и поменял место жительства, видимо, решив начать жизнь „с чистого листа“. Фактически он проживал в городе Верхний Уфалей Челябинской области, работал грузчиком. Другой брат — неработающий гражданин, проживал в одном из сел Красноуфимского района, где и был задержан», — добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Оба обвиняемых сейчас заключены под стражу. Они прошли проверку на полиграфе и признались в совершении убийства. Оно произошло в частном доме во время распития алкоголя компанией мужчин и женщин. Более подробные обстоятельства и причины расправы над двумя подруг сейчас выясняются. Один из братьев прошел проверку на полиграфе, после чего оба мужчины признались в содеянном Фото: СКР по Свердловской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сыщикам удалось раскрыть дело более чем 10-летней давности об убийстве двух жительниц Красноуфимского района. Обвинение предъявлено двум братьям, которые проживали в Свердловской и Челябинской областях. Об этом URA.RU рассказали в следственном отделе по городу Красноуфимску и в пресс-службе регионального ГУ МВД. «Следственным отделом по городу Красноуфимск СУ СК России по Свердловской области двоим братьям, 1979 и 1982 годов рождения, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 105 УК РФ „Убийство двух лиц“. Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы», — рассказал руководитель следственного отдела СКР по городу Красноуфимск Сергей Пустынников. Две подруги — жительницы Красноуфимского района — пропали еще весной 2012 года. Через год их скелетированные останки были случайно найдены в лесном массиве во время раскопки грунта. Долгие годы преступление оставалось нераскрытым, однако сыщикам удалось вычислить и задержать предполагаемых убийц. «Оба обвиняемых — братья, ранее судимы. Причем старший из них некоторое время назад сменил фамилию и поменял место жительства, видимо, решив начать жизнь „с чистого листа“. Фактически он проживал в городе Верхний Уфалей Челябинской области, работал грузчиком. Другой брат — неработающий гражданин, проживал в одном из сел Красноуфимского района, где и был задержан», — добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Оба обвиняемых сейчас заключены под стражу. Они прошли проверку на полиграфе и признались в совершении убийства. Оно произошло в частном доме во время распития алкоголя компанией мужчин и женщин. Более подробные обстоятельства и причины расправы над двумя подруг сейчас выясняются.