ЛДПР пытается раздуть скандал с «мертвыми душами» на довыборах в ХМАО. Инсайд

15 августа 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

Либерал-демократы подняли шум в соцсетях, опасаясь задвоения голосов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU ЛДПР в ХМАО пытается раздуть скандал с «мертвыми душами» на довыборах в Нягани. Кандидат Любовь Мещангина (супруга депутата окружной думы) нажаловалась в Центризбирком и югорскую прокуратуру на территориальную комиссию — на участке оказались и расселенные аварийные «деревяшки», и многоэтажные новостройки. Либерал-демократы подняли в соцсетях шумиху, якобы опасаясь задвоения голосов, но, как пояснил источник URA.RU в политическом истеблишменте округа, это всего лишь повод для пиара. «Схема распределения участков принимается думой сроком на пять лет, в прошлый раз это было в 2021 году. С тех пор дома снесли и построили новые. Часть людей может остаться зарегистрированными в доме, который уже снесли. Но на списки избирателей это не влияет, они формируются не на основании схемы. На указанном участке в регистре избиркома нет мертвых душ — этих жителей исключили на основании сноса домов. В ЛДПР об этом прекрасно знают, но им нужен конфликт ради конфликта, чтобы привлечь к теме внимание в соцсетях», — сообщает инсайдер. В окружном избиркоме отметили, что в Нягани ведется активный снос ветхого и аварийного жилья и строительство новых домов, при этом зачастую граждане злоупотребляют своим правом и оставляют регистрацию в снесенных домах. В соответствии с законом, такую регистрацию можно аннулировать только по решению суда. Председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев в разговоре с корреспондентом URA.RU прокомментировал, что все граждане из аварийных расселенных домов были исключены из списка избирателей. «В настоящее время все граждане, зарегистрированные в снесенных домах исключены из регистра избирателей, соответственно они не будут включены в списки избирателей на выборах 10 сентября 2023 года. Убедиться в этом в день голосования смогут члены участковых комиссий, в т. ч. включенных по предложению партий, наблюдатели и представители СМИ, которые вправе знакомиться со списком избирателей. Таким образом, наличие снесенных домов в схеме одномандатных избирательных округов по выборам депутатов думы города Нягани не повлечет нарушений чьих-либо избирательных прав», — резюмировал Корнеев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ЛДПР в ХМАО пытается раздуть скандал с «мертвыми душами» на довыборах в Нягани. Кандидат Любовь Мещангина (супруга депутата окружной думы) нажаловалась в Центризбирком и югорскую прокуратуру на территориальную комиссию — на участке оказались и расселенные аварийные «деревяшки», и многоэтажные новостройки. Либерал-демократы подняли в соцсетях шумиху, якобы опасаясь задвоения голосов, но, как пояснил источник URA.RU в политическом истеблишменте округа, это всего лишь повод для пиара. «Схема распределения участков принимается думой сроком на пять лет, в прошлый раз это было в 2021 году. С тех пор дома снесли и построили новые. Часть людей может остаться зарегистрированными в доме, который уже снесли. Но на списки избирателей это не влияет, они формируются не на основании схемы. На указанном участке в регистре избиркома нет мертвых душ — этих жителей исключили на основании сноса домов. В ЛДПР об этом прекрасно знают, но им нужен конфликт ради конфликта, чтобы привлечь к теме внимание в соцсетях», — сообщает инсайдер. В окружном избиркоме отметили, что в Нягани ведется активный снос ветхого и аварийного жилья и строительство новых домов, при этом зачастую граждане злоупотребляют своим правом и оставляют регистрацию в снесенных домах. В соответствии с законом, такую регистрацию можно аннулировать только по решению суда. Председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев в разговоре с корреспондентом URA.RU прокомментировал, что все граждане из аварийных расселенных домов были исключены из списка избирателей. «В настоящее время все граждане, зарегистрированные в снесенных домах исключены из регистра избирателей, соответственно они не будут включены в списки избирателей на выборах 10 сентября 2023 года. Убедиться в этом в день голосования смогут члены участковых комиссий, в т. ч. включенных по предложению партий, наблюдатели и представители СМИ, которые вправе знакомиться со списком избирателей. Таким образом, наличие снесенных домов в схеме одномандатных избирательных округов по выборам депутатов думы города Нягани не повлечет нарушений чьих-либо избирательных прав», — резюмировал Корнеев.