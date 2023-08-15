Замглавы Нацполиции Украины Федорюк: США передали ВСУ оружие бандитов из Майями

16 августа 2023 в 02:28 Размер текста - 17 +

Американцы отправляют на Украину оружие, конфискованное у бандитов в Майями Фото: Министерство обороны Украины Американцы передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие, которое конфисковали полицейские у бандитов из Майями. Об этом заявил замглавы нацполиции Украины Геннадий Федорюк. «Оружие, изъятое у злоумышленников на улицах, могло быть использовано как орудие преступления. В то же время, это оружие, переданное в наши подразделения, станет еще одним инструментом для поддержания порядка и безопасности, защиты украинцев», — передает РБК слова Федорюка. По данным украинского источника, полиция Майами уже отправила 101 единицу оружия киевскому режиму. Готовится к передаче Украине еще 600 единиц оружия из другого города США. Евросоюз с начала спецоперации оказал Украине помощь на сумму 20 миллиардов евро. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди—младший заявил, как передает RT, что расходы США на помощь Украине достигли 113 млрд долларов, а миллионы американцев теряют доступ к талонам на еду и медицинской страховке.

Американцы передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие, которое конфисковали полицейские у бандитов из Майями. Об этом заявил замглавы нацполиции Украины Геннадий Федорюк. «Оружие, изъятое у злоумышленников на улицах, могло быть использовано как орудие преступления. В то же время, это оружие, переданное в наши подразделения, станет еще одним инструментом для поддержания порядка и безопасности, защиты украинцев», — передает РБК слова Федорюка. По данным украинского источника, полиция Майами уже отправила 101 единицу оружия киевскому режиму. Готовится к передаче Украине еще 600 единиц оружия из другого города США. Евросоюз с начала спецоперации оказал Украине помощь на сумму 20 миллиардов евро. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди—младший заявил, как передает RT, что расходы США на помощь Украине достигли 113 млрд долларов, а миллионы американцев теряют доступ к талонам на еду и медицинской страховке.