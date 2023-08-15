15 августа 2023

Замглавы Нацполиции Украины Федорюк: США передали ВСУ оружие бандитов из Майями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, оружие, нато, винтовка, ВСУ, stock
Американцы отправляют на Украину оружие, конфискованное у бандитов в Майями Фото:

Американцы передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие, которое конфисковали полицейские у бандитов из Майями. Об этом заявил замглавы нацполиции Украины Геннадий Федорюк.

«Оружие, изъятое у злоумышленников на улицах, могло быть использовано как орудие преступления. В то же время, это оружие, переданное в наши подразделения, станет еще одним инструментом для поддержания порядка и безопасности, защиты украинцев», — передает РБК слова Федорюка.

По данным украинского источника, полиция Майами уже отправила 101 единицу оружия киевскому режиму. Готовится к передаче Украине еще 600 единиц оружия из другого города США.

Евросоюз с начала спецоперации оказал Украине помощь на сумму 20 миллиардов евро. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди—младший заявил, как передает RT, что расходы США на помощь Украине достигли 113 млрд долларов, а миллионы американцев теряют доступ к талонам на еду и медицинской страховке.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американцы передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие, которое конфисковали полицейские у бандитов из Майями. Об этом заявил замглавы нацполиции Украины Геннадий Федорюк. «Оружие, изъятое у злоумышленников на улицах, могло быть использовано как орудие преступления. В то же время, это оружие, переданное в наши подразделения, станет еще одним инструментом для поддержания порядка и безопасности, защиты украинцев», — передает РБК слова Федорюка. По данным украинского источника, полиция Майами уже отправила 101 единицу оружия киевскому режиму. Готовится к передаче Украине еще 600 единиц оружия из другого города США. Евросоюз с начала спецоперации оказал Украине помощь на сумму 20 миллиардов евро. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди—младший заявил, как передает RT, что расходы США на помощь Украине достигли 113 млрд долларов, а миллионы американцев теряют доступ к талонам на еду и медицинской страховке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...