В Свердловской области разбирают завод, работавший на Минобороны, вопреки решению суда. Фото

16 августа 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Новый собственник Первоуральского завода специальных труб наводит свои порядки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) с территории завода специальных труб, деятельность которого приостановили в период выполнения гособоронзаказа из-за банкротства собственника участка, начали вывозить дорогостоящее оборудование, идет разбор стен. При этом суд запретил новому владельцу выполнять действия, связанные с разрушением имущества. Об этом URA.RU рассказал юрист Андрей Подсухин, представляющий интересы собственника участка. Первоуральский завод специальных труб перешел к новому собственнику в результате торгов, на которых продали имущество предпринимателя Павла Конева, признанного банкротом. Именно он был собственником участка, на котором находилось предприятие. Позднее в суд обратилась его супруга, которая потребовала признать торги несостоятельными и принять обеспечительные меры по отношению к имуществу, так как не были учтены ее интересы как владелицы доли участка. В итоге суд удовлетворил заявление о принятии обеспечительных мер и, в частности, запретил новому собственнику совершать любые регистрационные действия и действия, направленные на разрушение имущества. Тем не менее, рассказывает Андрей Подсухин, на заводе начали демонтировать дорогостоящее оборудование, разрушать стены, вывозить продукцию. При этом повторная пусконаладка оборудования может занять полгода и более. Сам Конев отмечает, что ему уже поступают претензии из-за срыва гособоронзаказа. Предпринимателю грозят многомиллионные убытки из-за остановки завода. Первоуральский завод специальных изделий остановил работу в середине июля из-за банкротства собственника участка Павла Конева. При этом сам завод оформлен на другое юридическое лицо. На предприятии делали специальные стальные трубки для ракетного вооружения в рамках гособоронзаказа. Делом заинтересовались в прокуратуре. Новый собственник демонтирует оборудование… Фото предоставлено собеседником URA.RU … и ведет перепланировку, утверждают бывшие сотрудники завода Фото предоставлено собеседником URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Первоуральске (Свердловская область) с территории завода специальных труб, деятельность которого приостановили в период выполнения гособоронзаказа из-за банкротства собственника участка, начали вывозить дорогостоящее оборудование, идет разбор стен. При этом суд запретил новому владельцу выполнять действия, связанные с разрушением имущества. Об этом URA.RU рассказал юрист Андрей Подсухин, представляющий интересы собственника участка. Первоуральский завод специальных труб перешел к новому собственнику в результате торгов, на которых продали имущество предпринимателя Павла Конева, признанного банкротом. Именно он был собственником участка, на котором находилось предприятие. Позднее в суд обратилась его супруга, которая потребовала признать торги несостоятельными и принять обеспечительные меры по отношению к имуществу, так как не были учтены ее интересы как владелицы доли участка. В итоге суд удовлетворил заявление о принятии обеспечительных мер и, в частности, запретил новому собственнику совершать любые регистрационные действия и действия, направленные на разрушение имущества. Тем не менее, рассказывает Андрей Подсухин, на заводе начали демонтировать дорогостоящее оборудование, разрушать стены, вывозить продукцию. При этом повторная пусконаладка оборудования может занять полгода и более. Сам Конев отмечает, что ему уже поступают претензии из-за срыва гособоронзаказа. Предпринимателю грозят многомиллионные убытки из-за остановки завода. Первоуральский завод специальных изделий остановил работу в середине июля из-за банкротства собственника участка Павла Конева. При этом сам завод оформлен на другое юридическое лицо. На предприятии делали специальные стальные трубки для ракетного вооружения в рамках гособоронзаказа. Делом заинтересовались в прокуратуре.