Екатеринбуржцам разрешили посетить платный концерт Мацуева и Гергиева, но издалека

Концерт Мацуева и Гергиева покажут на экране в главном парке Екатеринбурга

Мацуев и Гергиева покажут на большом экране бесплатно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие

Команда парка Маяковского нашла компромисс, чтобы не обижать тех екатеринбуржцев, которые не успели купить билеты на выступления дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. Горожане смогут посмотреть на мировых звезд на экране летнего кинотеатра.

«Новая концертная площадка рассчитана на 1400 мест и, конечно, не сможет уместить всех желающих увидеть и услышать пианиста мировой величины. Билеты на концерт давно распроданы. „Кинолето УБРиР“ дарит возможность еще нескольким тысячам горожан стать частью великого события и посмотреть на большом экране прямую трансляцию этой программы», — сообщают представители ЦПКиО в своем telegram-канале. Старт трансляции намечен на 19:00, вход свободный.

Также в парке подчеркнули, что с 18 августа и до середины сентября все желающие смогут побывать в Летнем театре, выбрав подходящий концерт или постановку. Среди предстоящих мероприятий — фестиваль духовых оркестров, представления от «Урал Опера Балет», Театра кукол, Музкомедии, а также звучание джаза, завораживающее танго, парад органистов и другие программы.

Ранее стало известно, что не все екатеринбуржцы смогут насладиться выступлением Мацуева и Гергиева на открытии Летнего театра в парке Маяковского. Организаторы концерта решили сделать вход платным, чтобы не создавать давку и хаос. Звезд пригласили в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга.