В Екатеринбурге на 300-летие города открыли спортивную площадку. Фото

16 августа 2023 в 22:05 Размер текста - 17 +

С 17 по 19 августа в Екатеринбурге пройдет спортивный фестиваль RCC Fest (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие Главная спортивная площадка 300-летия Екатеринбурга открылась на аллее комплекса «Уралец», где с 17 по 19 августа пройдет большой спортивный фестиваль RCC Fest. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия. «На площадке спортивного фестиваля RCC Fest 16 августа прошло взвешивание профессиональных боксеров и кикбоксеров. Фестиваль пройдет на аллее КРК „Уралец“ с 17 по 19 августа», — сообщили организаторы RCC Fest. Первые поединки пройдут 17 августа с 17:00. В главном бою сразятся Эльнур Самедов и Андраник Григорян. Во втором поединке сойдутся Игорь Адлейба и Александр Котов. Вход на бои свободный. Фестиваль приурочен к 300-летию Екатеринбурга. Ради него в центре города возвели трехэтажный бойцовский павильон. Кроме того, на мероприятии выступят Niletto и Клава Кока. Также будут фотозоны, специальный фуд-корт и активности для детей и взрослых. Так выглядит спортивная площадка Фото предоставлено организаторами RCC Fest Фото предоставлено организаторами RCC Fest Фото предоставлено организаторами RCC Fest

Главная спортивная площадка 300-летия Екатеринбурга открылась на аллее комплекса «Уралец», где с 17 по 19 августа пройдет большой спортивный фестиваль RCC Fest. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия. «На площадке спортивного фестиваля RCC Fest 16 августа прошло взвешивание профессиональных боксеров и кикбоксеров. Фестиваль пройдет на аллее КРК „Уралец“ с 17 по 19 августа», — сообщили организаторы RCC Fest. Первые поединки пройдут 17 августа с 17:00. В главном бою сразятся Эльнур Самедов и Андраник Григорян. Во втором поединке сойдутся Игорь Адлейба и Александр Котов. Вход на бои свободный. Фестиваль приурочен к 300-летию Екатеринбурга. Ради него в центре города возвели трехэтажный бойцовский павильон. Кроме того, на мероприятии выступят Niletto и Клава Кока. Также будут фотозоны, специальный фуд-корт и активности для детей и взрослых.