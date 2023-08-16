В Екатеринбурге на 300-летие города открыли спортивную площадку. Фото

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Турнир по профессиональному боксу в День рождения Челябинска, спорт, бокс, ринг
С 17 по 19 августа в Екатеринбурге пройдет спортивный фестиваль RCC Fest (архивное фото) Фото:
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Екатеринбург празднует 300-летие

Главная спортивная площадка 300-летия Екатеринбурга открылась на аллее комплекса «Уралец», где с 17 по 19 августа пройдет большой спортивный фестиваль RCC Fest. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия.

«На площадке спортивного фестиваля RCC Fest 16 августа прошло взвешивание профессиональных боксеров и кикбоксеров. Фестиваль пройдет на аллее КРК „Уралец“ с 17 по 19 августа», — сообщили организаторы RCC Fest.

Первые поединки пройдут 17 августа с 17:00. В главном бою сразятся Эльнур Самедов и Андраник Григорян. Во втором поединке сойдутся Игорь Адлейба и Александр Котов. Вход на бои свободный.

Фестиваль приурочен к 300-летию Екатеринбурга. Ради него в центре города возвели трехэтажный бойцовский павильон. Кроме того, на мероприятии выступят Niletto и Клава Кока. Также будут фотозоны, специальный фуд-корт и активности для детей и взрослых.

Так выглядит спортивная площадка
Так выглядит спортивная площадка

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Главная спортивная площадка 300-летия Екатеринбурга открылась на аллее комплекса «Уралец», где с 17 по 19 августа пройдет большой спортивный фестиваль RCC Fest. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия. «На площадке спортивного фестиваля RCC Fest 16 августа прошло взвешивание профессиональных боксеров и кикбоксеров. Фестиваль пройдет на аллее КРК „Уралец“ с 17 по 19 августа», — сообщили организаторы RCC Fest. Первые поединки пройдут 17 августа с 17:00. В главном бою сразятся Эльнур Самедов и Андраник Григорян. Во втором поединке сойдутся Игорь Адлейба и Александр Котов. Вход на бои свободный. Фестиваль приурочен к 300-летию Екатеринбурга. Ради него в центре города возвели трехэтажный бойцовский павильон. Кроме того, на мероприятии выступят Niletto и Клава Кока. Также будут фотозоны, специальный фуд-корт и активности для детей и взрослых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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