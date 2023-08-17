Собака навлекла на пермский аэропорт прокурорскую проверку

Транспортная прокуратура проверит уровень безопасности в пермском аэропорту. Причиной стала информация о собаке, которая выбежала на полосу, прервав взлет самолета.
«В ходе мониторинга СМИ выявлена информация о том, что экипаж воздушного судна прекратил взлет по причине нахождения на взлетной полосе собаки. Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка соблюдения аэропортом требований законодательства о безопасности полетов», — говорится в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
Ранее URA.RU рассказывало, что собака 18 августа прервала взлет борта компании «Победа», который должен был отправиться из Перми в Сочи. Год назад аналогичная ситуация произошла из-за лисы.
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