Собака навлекла на пермский аэропорт прокурорскую проверку

18 августа 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

Рейс «Победы» из Перми в Сочи пришлось отложить из-за собаки Фото: Сергей Русанов © URA.RU Транспортная прокуратура проверит уровень безопасности в пермском аэропорту. Причиной стала информация о собаке, которая выбежала на полосу, прервав взлет самолета. «В ходе мониторинга СМИ выявлена информация о том, что экипаж воздушного судна прекратил взлет по причине нахождения на взлетной полосе собаки. Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка соблюдения аэропортом требований законодательства о безопасности полетов», — говорится в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Ранее URA.RU рассказывало, что собака 18 августа прервала взлет борта компании «Победа», который должен был отправиться из Перми в Сочи. Год назад аналогичная ситуация произошла из-за лисы.

Транспортная прокуратура проверит уровень безопасности в пермском аэропорту. Причиной стала информация о собаке, которая выбежала на полосу, прервав взлет самолета. «В ходе мониторинга СМИ выявлена информация о том, что экипаж воздушного судна прекратил взлет по причине нахождения на взлетной полосе собаки. Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка соблюдения аэропортом требований законодательства о безопасности полетов», — говорится в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Ранее URA.RU рассказывало, что собака 18 августа прервала взлет борта компании «Победа», который должен был отправиться из Перми в Сочи. Год назад аналогичная ситуация произошла из-за лисы.