17 августа 2023

Собака навлекла на пермский аэропорт прокурорскую проверку

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Большое Савино". Пермь., авиакомпания победа, самолет, перон аэропорта
Рейс «Победы» из Перми в Сочи пришлось отложить из-за собаки Фото:

Транспортная прокуратура проверит уровень безопасности в пермском аэропорту. Причиной стала информация о собаке, которая выбежала на полосу, прервав взлет самолета.

«В ходе мониторинга СМИ выявлена информация о том, что экипаж воздушного судна прекратил взлет по причине нахождения на взлетной полосе собаки. Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка соблюдения аэропортом требований законодательства о безопасности полетов», — говорится в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Ранее URA.RU рассказывало, что собака 18 августа прервала взлет борта компании «Победа», который должен был отправиться из Перми в Сочи. Год назад аналогичная ситуация произошла из-за лисы.

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Транспортная прокуратура проверит уровень безопасности в пермском аэропорту. Причиной стала информация о собаке, которая выбежала на полосу, прервав взлет самолета. «В ходе мониторинга СМИ выявлена информация о том, что экипаж воздушного судна прекратил взлет по причине нахождения на взлетной полосе собаки. Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка соблюдения аэропортом требований законодательства о безопасности полетов», — говорится в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Ранее URA.RU рассказывало, что собака 18 августа прервала взлет борта компании «Победа», который должен был отправиться из Перми в Сочи. Год назад аналогичная ситуация произошла из-за лисы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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