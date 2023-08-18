18 августа 2023

В ХМАО шесть районов охвачены природными пожарами

© Служба новостей «URA.RU»
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К тушению пожаров привлечены порядка 180 спасателей Фото:
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В Ханты-Мансийском автономном округе по состоянию на 12.00 19 августа спасатели тушат один ландшафтный и 12 лесных пожаров. По данным окружного департамента недропользования, возгорания находятся в Березовском, Кондинском, Самаровском, Советском, Юганском и Сургутском лесничествах.

«По состоянию на 12.00 19 августа проводятся работы по тушению одного ландшафтного возгорания на локализованной площади 3 га в Кондинском районе и 12 лесных пожаров. Из них: два пожара в Березовском лесничестве, по одному пожару в Кондинском, Самаровском, Советском и Юганском лесничествах и шесть пожаров в Сургутском лесничестве», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Общая площадь возгораний составляет 502,12 гектаров. За прошлые сутки спасатели потушили восемь лесных пожаров.

Ранее в ХМАО спасатели 17 августа потушили пять крупных лесных пожаров. Общая площадь возгораний составляла порядка 821 гектара.

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В Ханты-Мансийском автономном округе по состоянию на 12.00 19 августа спасатели тушат один ландшафтный и 12 лесных пожаров. По данным окружного департамента недропользования, возгорания находятся в Березовском, Кондинском, Самаровском, Советском, Юганском и Сургутском лесничествах. «По состоянию на 12.00 19 августа проводятся работы по тушению одного ландшафтного возгорания на локализованной площади 3 га в Кондинском районе и 12 лесных пожаров. Из них: два пожара в Березовском лесничестве, по одному пожару в Кондинском, Самаровском, Советском и Юганском лесничествах и шесть пожаров в Сургутском лесничестве», — сообщается в telegram-канале ведомства. Общая площадь возгораний составляет 502,12 гектаров. За прошлые сутки спасатели потушили восемь лесных пожаров. Ранее в ХМАО спасатели 17 августа потушили пять крупных лесных пожаров. Общая площадь возгораний составляла порядка 821 гектара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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