В ХМАО шесть районов охвачены природными пожарами

В Ханты-Мансийском автономном округе по состоянию на 12.00 19 августа спасатели тушат один ландшафтный и 12 лесных пожаров. По данным окружного департамента недропользования, возгорания находятся в Березовском, Кондинском, Самаровском, Советском, Юганском и Сургутском лесничествах.
«По состоянию на 12.00 19 августа проводятся работы по тушению одного ландшафтного возгорания на локализованной площади 3 га в Кондинском районе и 12 лесных пожаров. Из них: два пожара в Березовском лесничестве, по одному пожару в Кондинском, Самаровском, Советском и Юганском лесничествах и шесть пожаров в Сургутском лесничестве», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Общая площадь возгораний составляет 502,12 гектаров. За прошлые сутки спасатели потушили восемь лесных пожаров.
Ранее в ХМАО спасатели 17 августа потушили пять крупных лесных пожаров. Общая площадь возгораний составляла порядка 821 гектара.
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