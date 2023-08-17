Спасатели ХМАО ликвидировали крупные лесные пожары

18 августа 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

В ХМАО локализовали пять крупных лесных пожаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО спасатели ХМАО локализовали пять крупных лесных пожаров. На официальной странице департамента недропользования «Вконтакте» указано, что общая площадь возгораний составляла порядка 821 гектаров. «Проводятся работы по тушению 12 лесных пожаров на общей площади 868,8 га, из них локализованы 5 пожара на площади 820,7 га: три пожара в Березовском лесничестве на площади 630,7 га, из них локализованы 2 на площади 630,5 га; один пожар в Кондинском лесничестве на локализованной площади 0,2 га; семь пожаров в Сургутском лесничестве на площади 233,4 га, из них локализованы 2 на площади 190 га; один пожар в Юганском лесничестве на площади 4,5 га», — сообщает департамент. По данным ведомства, в тушении задействовано более двухсот спасателей из Югры. Привлекли группу пожарных из Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что в начале недели спасатели ХМАО тушили 19 крупных пожаров. В их число входят 17 лесных и два ландшафтных.

В ХМАО спасатели ХМАО локализовали пять крупных лесных пожаров. На официальной странице департамента недропользования «Вконтакте» указано, что общая площадь возгораний составляла порядка 821 гектаров. «Проводятся работы по тушению 12 лесных пожаров на общей площади 868,8 га, из них локализованы 5 пожара на площади 820,7 га: три пожара в Березовском лесничестве на площади 630,7 га, из них локализованы 2 на площади 630,5 га; один пожар в Кондинском лесничестве на локализованной площади 0,2 га; семь пожаров в Сургутском лесничестве на площади 233,4 га, из них локализованы 2 на площади 190 га; один пожар в Юганском лесничестве на площади 4,5 га», — сообщает департамент. По данным ведомства, в тушении задействовано более двухсот спасателей из Югры. Привлекли группу пожарных из Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что в начале недели спасатели ХМАО тушили 19 крупных пожаров. В их число входят 17 лесных и два ландшафтных.