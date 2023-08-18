18 августа 2023

«Уралвагонзавод» привлек внимание своей техникой на форуме «Армия-2023». Видео

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Клипарт. Свердловская область, увз, уралвагонзавод
УВЗ — ведущий производитель боевой техники в России Фото:

Боевая техника, произведенная на «Уралвагонзаводе» (входит в госкорпорацию «Ростех»), вызвала особый интерес у посетителей международно-технического форума «Армия-2023», который проходит в Кубинке (Московская область). Об этом рассказали в пресс-службе УВЗ.

«И все-таки они — главные звезды стенда», — сообщили в УВЗ в соцсети «ВКонтакте». На стенде представлены танк Т-14 на платформе «Армата», боевая машина поддержки танков БМПТ-72 и универсальная бронированная инженерная машина.

На международном военно-технический форуме «Армия-2023», проходящем в Парке «Патриот» в Подмосковье, демонстрируются новинки боевой техники, оружия, авиации, а также трофейная техника, добытая в зоне спецоперации. Форум проходит с 14 по 20 августа.

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Боевая техника, произведенная на «Уралвагонзаводе» (входит в госкорпорацию «Ростех»), вызвала особый интерес у посетителей международно-технического форума «Армия-2023», который проходит в Кубинке (Московская область). Об этом рассказали в пресс-службе УВЗ. «И все-таки они — главные звезды стенда», — сообщили в УВЗ в соцсети «ВКонтакте». На стенде представлены танк Т-14 на платформе «Армата», боевая машина поддержки танков БМПТ-72 и универсальная бронированная инженерная машина. На международном военно-технический форуме «Армия-2023», проходящем в Парке «Патриот» в Подмосковье, демонстрируются новинки боевой техники, оружия, авиации, а также трофейная техника, добытая в зоне спецоперации. Форум проходит с 14 по 20 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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