«Уралвагонзавод» привлек внимание своей техникой на форуме «Армия-2023». Видео

19 августа 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

УВЗ — ведущий производитель боевой техники в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Боевая техника, произведенная на «Уралвагонзаводе» (входит в госкорпорацию «Ростех»), вызвала особый интерес у посетителей международно-технического форума «Армия-2023», который проходит в Кубинке (Московская область). Об этом рассказали в пресс-службе УВЗ. «И все-таки они — главные звезды стенда», — сообщили в УВЗ в соцсети «ВКонтакте». На стенде представлены танк Т-14 на платформе «Армата», боевая машина поддержки танков БМПТ-72 и универсальная бронированная инженерная машина. На международном военно-технический форуме «Армия-2023», проходящем в Парке «Патриот» в Подмосковье, демонстрируются новинки боевой техники, оружия, авиации, а также трофейная техника, добытая в зоне спецоперации. Форум проходит с 14 по 20 августа.

Боевая техника, произведенная на «Уралвагонзаводе» (входит в госкорпорацию «Ростех»), вызвала особый интерес у посетителей международно-технического форума «Армия-2023», который проходит в Кубинке (Московская область). Об этом рассказали в пресс-службе УВЗ. «И все-таки они — главные звезды стенда», — сообщили в УВЗ в соцсети «ВКонтакте». На стенде представлены танк Т-14 на платформе «Армата», боевая машина поддержки танков БМПТ-72 и универсальная бронированная инженерная машина. На международном военно-технический форуме «Армия-2023», проходящем в Парке «Патриот» в Подмосковье, демонстрируются новинки боевой техники, оружия, авиации, а также трофейная техника, добытая в зоне спецоперации. Форум проходит с 14 по 20 августа.