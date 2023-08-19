Власти ХМАО озвучили причину природных пожаров

В Ханты-Мансийсков автономном округе по данным на утро 20 августа спасатели тушат четыре лесных пожара. По информации окружного департамента недропользования, очаги возгорания возникли из-за грозовой активности в регионе.
«По состоянию на 12.00 20 августа проводятся работы по тушению 4 лесных пожаров на общей площади 16,2 гектара. Очаги возгораний возникли из-за грозовой активности», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Действующие пожары находятся в Березовском и Сургутском лесничествах. За прошедшие сутки спасатели потушили 11 лесных пожаров и одно ландшафтное возгорание.
Ранее Ханты-Мансийский автономный округ занял четвертое место в списке российских регионов с наибольшим количеством лесных пожаров. По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства за 11 августа в округе действовало 15 пожаров на площади 2 402 гектара.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.