19 августа 2023
18 августа 2023

Власти ХМАО озвучили причину природных пожаров

В ХМАО природные пожары возникли из-за гроз
© Служба новостей «URA.RU»
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Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , первоуральский городской округ, лесной пожар, дым от пожара, пожар на волчихе
За сутки в округе потушили 11 лесных пожаров и одно ландшафтное возгорание Фото:
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Лесные пожары в России 2023

В Ханты-Мансийсков автономном округе по данным на утро 20 августа спасатели тушат четыре лесных пожара. По информации окружного департамента недропользования, очаги возгорания возникли из-за грозовой активности в регионе.

«По состоянию на 12.00 20 августа проводятся работы по тушению 4 лесных пожаров на общей площади 16,2 гектара. Очаги возгораний возникли из-за грозовой активности», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Действующие пожары находятся в Березовском и Сургутском лесничествах. За прошедшие сутки спасатели потушили 11 лесных пожаров и одно ландшафтное возгорание.

Ранее Ханты-Мансийский автономный округ занял четвертое место в списке российских регионов с наибольшим количеством лесных пожаров. По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства за 11 августа в округе действовало 15 пожаров на площади 2 402 гектара.

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В Ханты-Мансийсков автономном округе по данным на утро 20 августа спасатели тушат четыре лесных пожара. По информации окружного департамента недропользования, очаги возгорания возникли из-за грозовой активности в регионе. «По состоянию на 12.00 20 августа проводятся работы по тушению 4 лесных пожаров на общей площади 16,2 гектара. Очаги возгораний возникли из-за грозовой активности», — сообщается в telegram-канале ведомства. Действующие пожары находятся в Березовском и Сургутском лесничествах. За прошедшие сутки спасатели потушили 11 лесных пожаров и одно ландшафтное возгорание. Ранее Ханты-Мансийский автономный округ занял четвертое место в списке российских регионов с наибольшим количеством лесных пожаров. По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства за 11 августа в округе действовало 15 пожаров на площади 2 402 гектара.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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