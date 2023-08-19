Власти ХМАО озвучили причину природных пожаров В ХМАО природные пожары возникли из-за гроз 20 августа 2023 в 12:29 Размер текста - 17 + За сутки в округе потушили 11 лесных пожаров и одно ландшафтное возгорание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Ханты-Мансийсков автономном округе по данным на утро 20 августа спасатели тушат четыре лесных пожара. По информации окружного департамента недропользования, очаги возгорания возникли из-за грозовой активности в регионе. «По состоянию на 12.00 20 августа проводятся работы по тушению 4 лесных пожаров на общей площади 16,2 гектара. Очаги возгораний возникли из-за грозовой активности», — сообщается в telegram-канале ведомства. Действующие пожары находятся в Березовском и Сургутском лесничествах. За прошедшие сутки спасатели потушили 11 лесных пожаров и одно ландшафтное возгорание. Ранее Ханты-Мансийский автономный округ занял четвертое место в списке российских регионов с наибольшим количеством лесных пожаров. По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства за 11 августа в округе действовало 15 пожаров на площади 2 402 гектара. В Ханты-Мансийсков автономном округе по данным на утро 20 августа спасатели тушат четыре лесных пожара. По информации окружного департамента недропользования, очаги возгорания возникли из-за грозовой активности в регионе. «По состоянию на 12.00 20 августа проводятся работы по тушению 4 лесных пожаров на общей площади 16,2 гектара. Очаги возгораний возникли из-за грозовой активности», — сообщается в telegram-канале ведомства. Действующие пожары находятся в Березовском и Сургутском лесничествах. За прошедшие сутки спасатели потушили 11 лесных пожаров и одно ландшафтное возгорание. Ранее Ханты-Мансийский автономный округ занял четвертое место в списке российских регионов с наибольшим количеством лесных пожаров. По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства за 11 августа в округе действовало 15 пожаров на площади 2 402 гектара. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям