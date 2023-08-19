На свердловской трассе водитель вылетел на встречку из-за лося и погиб

20 августа 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Лесной зверь перебегал дорогу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Режевском тракте в Свердловской области водитель «ВАЗ» сбил, перебегавшего дорогу лося и погиб, вылетев на встречную полосу. Об этом URA.RU рассказали в отделении пропаганды УГИБДД России по Свердловской области. «Утром 20 августа на 68-м километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск водитель автомобиля „ВАЗ 21102“ допустил наезд на лося, неожиданно выбежавшего на проезжую часть, после чего столкнулся с „Ниссаном Терано“, который двигался во встречном направлении. Водитель „ВАЗа“ и лось погибли на месте происшествия», — сообщили в Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка. Уточняются обстоятельства произошедшего.

На Режевском тракте в Свердловской области водитель «ВАЗ» сбил, перебегавшего дорогу лося и погиб, вылетев на встречную полосу. Об этом URA.RU рассказали в отделении пропаганды УГИБДД России по Свердловской области. «Утром 20 августа на 68-м километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск водитель автомобиля „ВАЗ 21102“ допустил наезд на лося, неожиданно выбежавшего на проезжую часть, после чего столкнулся с „Ниссаном Терано“, который двигался во встречном направлении. Водитель „ВАЗа“ и лось погибли на месте происшествия», — сообщили в Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка. Уточняются обстоятельства произошедшего.