На свердловской трассе водитель вылетел на встречку из-за лося и погиб

На Режевском тракте в Свердловской области водитель «ВАЗ» сбил, перебегавшего дорогу лося и погиб, вылетев на встречную полосу. Об этом URA.RU рассказали в отделении пропаганды УГИБДД России по Свердловской области.
«Утром 20 августа на 68-м километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск водитель автомобиля „ВАЗ 21102“ допустил наезд на лося, неожиданно выбежавшего на проезжую часть, после чего столкнулся с „Ниссаном Терано“, который двигался во встречном направлении. Водитель „ВАЗа“ и лось погибли на месте происшествия», — сообщили в Госавтоинспекции.
По факту ДТП проводится проверка. Уточняются обстоятельства произошедшего.
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