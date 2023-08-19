19 августа 2023

На свердловской трассе водитель вылетел на встречку из-за лося и погиб

© Служба новостей «URA.RU»
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Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси
Лесной зверь перебегал дорогу Фото:

На Режевском тракте в Свердловской области водитель «ВАЗ» сбил, перебегавшего дорогу лося и погиб, вылетев на встречную полосу. Об этом URA.RU рассказали в отделении пропаганды УГИБДД России по Свердловской области.

«Утром 20 августа на 68-м километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск водитель автомобиля „ВАЗ 21102“ допустил наезд на лося, неожиданно выбежавшего на проезжую часть, после чего столкнулся с „Ниссаном Терано“, который двигался во встречном направлении. Водитель „ВАЗа“ и лось погибли на месте происшествия», — сообщили в Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка. Уточняются обстоятельства произошедшего.

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На Режевском тракте в Свердловской области водитель «ВАЗ» сбил, перебегавшего дорогу лося и погиб, вылетев на встречную полосу. Об этом URA.RU рассказали в отделении пропаганды УГИБДД России по Свердловской области. «Утром 20 августа на 68-м километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск водитель автомобиля „ВАЗ 21102“ допустил наезд на лося, неожиданно выбежавшего на проезжую часть, после чего столкнулся с „Ниссаном Терано“, который двигался во встречном направлении. Водитель „ВАЗа“ и лось погибли на месте происшествия», — сообщили в Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка. Уточняются обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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