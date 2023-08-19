19 августа 2023
18 августа 2023

ОНФ просит СК и прокуратуру ХМАО защитить права семей участников спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
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ОНФ Югры готовит обращение в СК и прокуратуру Фото:

Отделение ОНФ в ХМАО обратилось к прокуратуре и СК с просьбой разобраться в нарушении жилищных прав жителей поселка Беловежский Нижневартовска. Несколько семей военнослужащих, которые находятся в зоне СВО, проживают в квартирах с падающим потолком и проваливающимся полом. Руководитель регионального отделения общественной организации Виктор Снисаренко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал видео, показывающее, в каких условиях живут югорчане.

«В поселке Беловежском в Нижневартовске несколько семей, где мужчины ушли на СВО, вынуждены жить в нечеловеческих условиях. Их жены и дети боятся, что на них упадет потолок, замкнет проводка или провалится пол. ОНФ в Югре обращается к прокуратуре и Следственному комитету с просьбой дать правовую оценку действиям (бездействиям) должностных лиц администрации города Нижневартовска, привлечь виновных к ответственности и понудить муниципальные органы власти выполнить свои обязательства перед людьми», — сообщает в записи Снисаренко.

На видео жены бойцов просят городские власти обратить внимание на их проблему. Они считают, что дальнейшее проживание в таких квартирах опасно для жизни.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу мэрии Нижневартовска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

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Отделение ОНФ в ХМАО обратилось к прокуратуре и СК с просьбой разобраться в нарушении жилищных прав жителей поселка Беловежский Нижневартовска. Несколько семей военнослужащих, которые находятся в зоне СВО, проживают в квартирах с падающим потолком и проваливающимся полом. Руководитель регионального отделения общественной организации Виктор Снисаренко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал видео, показывающее, в каких условиях живут югорчане. «В поселке Беловежском в Нижневартовске несколько семей, где мужчины ушли на СВО, вынуждены жить в нечеловеческих условиях. Их жены и дети боятся, что на них упадет потолок, замкнет проводка или провалится пол. ОНФ в Югре обращается к прокуратуре и Следственному комитету с просьбой дать правовую оценку действиям (бездействиям) должностных лиц администрации города Нижневартовска, привлечь виновных к ответственности и понудить муниципальные органы власти выполнить свои обязательства перед людьми», — сообщает в записи Снисаренко. На видео жены бойцов просят городские власти обратить внимание на их проблему. Они считают, что дальнейшее проживание в таких квартирах опасно для жизни. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу мэрии Нижневартовска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
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