ОНФ просит СК и прокуратуру ХМАО защитить права семей участников спецоперации

20 августа 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

ОНФ Югры готовит обращение в СК и прокуратуру Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отделение ОНФ в ХМАО обратилось к прокуратуре и СК с просьбой разобраться в нарушении жилищных прав жителей поселка Беловежский Нижневартовска. Несколько семей военнослужащих, которые находятся в зоне СВО, проживают в квартирах с падающим потолком и проваливающимся полом. Руководитель регионального отделения общественной организации Виктор Снисаренко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал видео, показывающее, в каких условиях живут югорчане. «В поселке Беловежском в Нижневартовске несколько семей, где мужчины ушли на СВО, вынуждены жить в нечеловеческих условиях. Их жены и дети боятся, что на них упадет потолок, замкнет проводка или провалится пол. ОНФ в Югре обращается к прокуратуре и Следственному комитету с просьбой дать правовую оценку действиям (бездействиям) должностных лиц администрации города Нижневартовска, привлечь виновных к ответственности и понудить муниципальные органы власти выполнить свои обязательства перед людьми», — сообщает в записи Снисаренко. На видео жены бойцов просят городские власти обратить внимание на их проблему. Они считают, что дальнейшее проживание в таких квартирах опасно для жизни. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу мэрии Нижневартовска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отделение ОНФ в ХМАО обратилось к прокуратуре и СК с просьбой разобраться в нарушении жилищных прав жителей поселка Беловежский Нижневартовска. Несколько семей военнослужащих, которые находятся в зоне СВО, проживают в квартирах с падающим потолком и проваливающимся полом. Руководитель регионального отделения общественной организации Виктор Снисаренко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал видео, показывающее, в каких условиях живут югорчане. «В поселке Беловежском в Нижневартовске несколько семей, где мужчины ушли на СВО, вынуждены жить в нечеловеческих условиях. Их жены и дети боятся, что на них упадет потолок, замкнет проводка или провалится пол. ОНФ в Югре обращается к прокуратуре и Следственному комитету с просьбой дать правовую оценку действиям (бездействиям) должностных лиц администрации города Нижневартовска, привлечь виновных к ответственности и понудить муниципальные органы власти выполнить свои обязательства перед людьми», — сообщает в записи Снисаренко. На видео жены бойцов просят городские власти обратить внимание на их проблему. Они считают, что дальнейшее проживание в таких квартирах опасно для жизни. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу мэрии Нижневартовска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.