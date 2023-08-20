Власти Сургута собираются отказаться от строительства школ в концессию

21 августа 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Подрядчики отказываются от заключенных соглашений Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти Сургута собираются отказаться от строительства школ по концессии после нескольких срывов проектов. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Идея со строительством школ с помощью заключения концессионного соглашения не работает. Причиной стала нестабильная ситуация в мире и постоянные скачки на финансовом рынке. Подрядчики вынуждены отказываться от контрактов, так как условия концессии очень жесткие и изменить стоимость проекта из-за удорожания стройматериалов не получится. Плюс попадаются просто недобросовестные подрядчики, которые берут объекты для перепродажи и не могут их реализовать», — сообщил собеседник. В мэрии Сургута сообщили URA.RU, что решение об отказе от концессионных механизмов при строительстве школ регулируется на уровне окружного правительства. «Сам механизм концессии не отвергается, не отрицается как таковой. Он имеет свои плюсы и минусы. Он может работать более или менее успешно в зависимости от изменений экономических условий или добросовестности самих концессионеров. Но с точки зрения города, более эффективно могла бы строиться работа, если была бы возможность применять разные инструменты в зависимости от сложившихся условий. То, что концессия может быть успешной, показывают примеры построенных по этому механизму школ. Первая в Югре из них построена именно в Сургуте», — сообщили в администрации. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Думы ХМАО Александр Сальников раскритиковал темпы строительства школ с помощью заключения концессионных соглашений. Он возмутился, что сроки начала возведения объектов постоянно сдвигаются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Сургута собираются отказаться от строительства школ по концессии после нескольких срывов проектов. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Идея со строительством школ с помощью заключения концессионного соглашения не работает. Причиной стала нестабильная ситуация в мире и постоянные скачки на финансовом рынке. Подрядчики вынуждены отказываться от контрактов, так как условия концессии очень жесткие и изменить стоимость проекта из-за удорожания стройматериалов не получится. Плюс попадаются просто недобросовестные подрядчики, которые берут объекты для перепродажи и не могут их реализовать», — сообщил собеседник. В мэрии Сургута сообщили URA.RU, что решение об отказе от концессионных механизмов при строительстве школ регулируется на уровне окружного правительства. «Сам механизм концессии не отвергается, не отрицается как таковой. Он имеет свои плюсы и минусы. Он может работать более или менее успешно в зависимости от изменений экономических условий или добросовестности самих концессионеров. Но с точки зрения города, более эффективно могла бы строиться работа, если была бы возможность применять разные инструменты в зависимости от сложившихся условий. То, что концессия может быть успешной, показывают примеры построенных по этому механизму школ. Первая в Югре из них построена именно в Сургуте», — сообщили в администрации. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Думы ХМАО Александр Сальников раскритиковал темпы строительства школ с помощью заключения концессионных соглашений. Он возмутился, что сроки начала возведения объектов постоянно сдвигаются.