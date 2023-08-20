Следователи раскрыли подробности о разбившемся в Перми ребенке

ЧП произошло в ЖК «Арсенал»
В Перми следователи проводят проверку по факту выпадения из окна маленькой девочки. Как рассказали в СУ СКР по Пермскому краю, в момент трагедии ребенок 2019 года рождения был вне поля зрения взрослых.
«Ребенок находился в квартире, расположенной на 11 этаже многоквартирного жилого дома, вместе с членами семьи. Оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, ребенок самостоятельно залез на подоконник и выпал из окна», — сообщается в telegram-канале следственного управления.
Ранее URA.RU рассказывало, что девочка выпала из окна ЖК «Арсенал» 20 августа. Она скончалась на месте до прибытия медиков.
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