20 августа 2023

Следователи раскрыли подробности о разбившемся в Перми ребенке

В Перми девочка была без присмотра взрослых, когда выпала из окна
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды ЖК Арсенал. Пермь, двор, детский городок, автомобили во дворе, автомобили, жк арсенал
ЧП произошло в ЖК «Арсенал» Фото:

В Перми следователи проводят проверку по факту выпадения из окна маленькой девочки. Как рассказали в СУ СКР по Пермскому краю, в момент трагедии ребенок 2019 года рождения был вне поля зрения взрослых.

«Ребенок находился в квартире, расположенной на 11 этаже многоквартирного жилого дома, вместе с членами семьи. Оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, ребенок самостоятельно залез на подоконник и выпал из окна», — сообщается в telegram-канале следственного управления.

Ранее URA.RU рассказывало, что девочка выпала из окна ЖК «Арсенал» 20 августа. Она скончалась на месте до прибытия медиков.

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В Перми следователи проводят проверку по факту выпадения из окна маленькой девочки. Как рассказали в СУ СКР по Пермскому краю, в момент трагедии ребенок 2019 года рождения был вне поля зрения взрослых. «Ребенок находился в квартире, расположенной на 11 этаже многоквартирного жилого дома, вместе с членами семьи. Оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, ребенок самостоятельно залез на подоконник и выпал из окна», — сообщается в telegram-канале следственного управления. Ранее URA.RU рассказывало, что девочка выпала из окна ЖК «Арсенал» 20 августа. Она скончалась на месте до прибытия медиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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