Следователи раскрыли подробности о разбившемся в Перми ребенке

В Перми девочка была без присмотра взрослых, когда выпала из окна

21 августа 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в ЖК «Арсенал» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми следователи проводят проверку по факту выпадения из окна маленькой девочки. Как рассказали в СУ СКР по Пермскому краю, в момент трагедии ребенок 2019 года рождения был вне поля зрения взрослых. «Ребенок находился в квартире, расположенной на 11 этаже многоквартирного жилого дома, вместе с членами семьи. Оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, ребенок самостоятельно залез на подоконник и выпал из окна», — сообщается в telegram-канале следственного управления. Ранее URA.RU рассказывало, что девочка выпала из окна ЖК «Арсенал» 20 августа. Она скончалась на месте до прибытия медиков.

В Перми следователи проводят проверку по факту выпадения из окна маленькой девочки. Как рассказали в СУ СКР по Пермскому краю, в момент трагедии ребенок 2019 года рождения был вне поля зрения взрослых. «Ребенок находился в квартире, расположенной на 11 этаже многоквартирного жилого дома, вместе с членами семьи. Оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, ребенок самостоятельно залез на подоконник и выпал из окна», — сообщается в telegram-канале следственного управления. Ранее URA.RU рассказывало, что девочка выпала из окна ЖК «Арсенал» 20 августа. Она скончалась на месте до прибытия медиков.