В Челябинске на 60% подорожала аренда трехкомнатных квартир

«Авито Недвижимость»: за год аренда трехкомнатных квартир в Челябинске выросла до 40 тысяч рублей

Стоимость долгосрочной аренды «трешек» выросла с 25 тысяч до 40 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в августе 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 аренда трехкомнатных квартир подорожала на 60%, за август — на 8,3%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито недвижимость».

«Сильнее всего в Челябинске средняя арендная ставка за год выросла среди трехкомнатных квартир. Жилье подорожало на 60%, с 25 тысяч до 40 тысяч рублей. При этом всего за три недели августа 2023 года аренда данного жилья вновь выросла на 8,4%», — сообщил Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости».

По его словам, также существенно, на 35,4%, выросла аренда квартир-студий. Средняя ставка найма в среднем поднялась с 12 тысяч до 16 250 тысяч рублей. При этом в августе 2023 года для сдачи в аренду наибольшим спросом пользовались однокомнатные и двухкомнатные квартиры.