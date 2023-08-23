В Челябинске на 60% подорожала аренда трехкомнатных квартир

«Авито Недвижимость»: за год аренда трехкомнатных квартир в Челябинске выросла до 40 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки Речелстрой и Гринфлайт. Челябинск, дверь, недвижимость, квартира
Стоимость долгосрочной аренды «трешек» выросла с 25 тысяч до 40 тысяч рублей Фото:

В Челябинске в августе 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 аренда трехкомнатных квартир подорожала на 60%, за август — на 8,3%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито недвижимость».

«Сильнее всего в Челябинске средняя арендная ставка за год выросла среди трехкомнатных квартир. Жилье подорожало на 60%, с 25 тысяч до 40 тысяч рублей. При этом всего за три недели августа 2023 года аренда данного жилья вновь выросла на 8,4%», — сообщил Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости».

По его словам, также существенно, на 35,4%, выросла аренда квартир-студий. Средняя ставка найма в среднем поднялась с 12 тысяч до 16 250 тысяч рублей. При этом в августе 2023 года для сдачи в аренду наибольшим спросом пользовались однокомнатные и двухкомнатные квартиры.

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В Челябинске в августе 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 аренда трехкомнатных квартир подорожала на 60%, за август — на 8,3%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито недвижимость». «Сильнее всего в Челябинске средняя арендная ставка за год выросла среди трехкомнатных квартир. Жилье подорожало на 60%, с 25 тысяч до 40 тысяч рублей. При этом всего за три недели августа 2023 года аренда данного жилья вновь выросла на 8,4%», — сообщил Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости». По его словам, также существенно, на 35,4%, выросла аренда квартир-студий. Средняя ставка найма в среднем поднялась с 12 тысяч до 16 250 тысяч рублей. При этом в августе 2023 года для сдачи в аренду наибольшим спросом пользовались однокомнатные и двухкомнатные квартиры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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