В Свердловской области появится еще один маршрут скоростной «Ласточки»

22 августа 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Электричка «Ласточка» начнет ходить из Екатеринбурга в Карпинск и обратно Фото: Илья Московец © URA.RU Из Екатеринбурга в Карпинск начнет ходить скоростной электропоезд «Ласточка». Время в пути составит чуть меньше семи часов. «Сейчас путейцы обновляют полотно на станции Карпинск. Ремонт продлится до конца лета. Проект реконструкции идет в рамках подготовки к запуску до этой станции „Ласточки“ из Екатеринбурга. Маршрут будет пролегать через Нижний Тагил и Серов. Ориентировочный срок начала курсирования — следующий год», — сказал агентству URA.RU источник на Свердловской железной дороге. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал расширение маршрутной сети «Ласточкек». Во время ежегодного отчета перед депутатами Заксобрания он заявил, что скоростные электрички пойдут до Североуральска и Ирбита. Корреспондент URA.RU сделал обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской железной дороги. На момент публикации заметки ответ получен не был.

Из Екатеринбурга в Карпинск начнет ходить скоростной электропоезд «Ласточка». Время в пути составит чуть меньше семи часов. «Сейчас путейцы обновляют полотно на станции Карпинск. Ремонт продлится до конца лета. Проект реконструкции идет в рамках подготовки к запуску до этой станции „Ласточки“ из Екатеринбурга. Маршрут будет пролегать через Нижний Тагил и Серов. Ориентировочный срок начала курсирования — следующий год», — сказал агентству URA.RU источник на Свердловской железной дороге. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал расширение маршрутной сети «Ласточкек». Во время ежегодного отчета перед депутатами Заксобрания он заявил, что скоростные электрички пойдут до Североуральска и Ирбита. Корреспондент URA.RU сделал обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской железной дороги. На момент публикации заметки ответ получен не был.