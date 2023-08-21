В Пермском крае завершили поиски девочки-подростка

Девочку нашли спустя пять дней после ее пропажи (архивное фото)
В Пермском крае завершены поиски 17-летней девочки-подростка. О том, что она найдена, сообщил поисковый отряд «Регион 59» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Найдена, жива! Благодарим всех за помощь в поиске» — говорится в сообщении.
Девочка пропала 17 августа в городе Александровск. Она вышла из дома и не вернулась. Ее нашли спустя пять дней.
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