21 августа 2023

В Пермском крае завершили поиски девочки-подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара в городе. Курган, подростки, девочки, дети, полиция, нарушение, лето в городе
Девочку нашли спустя пять дней после ее пропажи (архивное фото) Фото:

В Пермском крае завершены поиски 17-летней девочки-подростка. О том, что она найдена, сообщил поисковый отряд «Регион 59» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Найдена, жива! Благодарим всех за помощь в поиске» — говорится в сообщении.

Девочка пропала 17 августа в городе Александровск. Она вышла из дома и не вернулась. Ее нашли спустя пять дней.

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В Пермском крае завершены поиски 17-летней девочки-подростка. О том, что она найдена, сообщил поисковый отряд «Регион 59» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Найдена, жива! Благодарим всех за помощь в поиске» — говорится в сообщении. Девочка пропала 17 августа в городе Александровск. Она вышла из дома и не вернулась. Ее нашли спустя пять дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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