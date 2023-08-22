Фигурирующий в уголовных делах челябинского минстроя депутат из Татарстана пойдет под суд

Депутата из Татарстана Ахметгаянова будут судить в Челябинске по делам минстроя

23 августа 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Депутата Булата Ахметгаянова обвиняют в мошенничестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое Депутата из Татарстана Булата Ахметгаянова, замешанного в уголовных делах челябинского минстроя, отправили под суд. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «Прокуратура области утвердила обвинительное заключение в отношении депутата из Республики Татарстан, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело будет рассмотрено по существу в Центральном районном суде Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Ахметгаянова задержали в середине января. По версии следствия, он убедил супругу бывшего руководителя ОГКУ «Челябоблинвестрой», подведомственного минстрою региона, Алексея Абаимова, что сможет вытащить ее мужа из СИЗО. Он попросил у нее 2 млн рублей для того, чтобы якобы заплатить сотрудникам правоохранительных органов за решение вопроса. Однако не выполнил взятые обязательства, а деньги потратил на собственные нужды. Абаимов является фигурантом уголовных дел о мошенничестве и коррупции при строительстве биатлонного центра в Златоусте и олимпийского центра шорт-трека в Челябинске. Вместе с ним на скамье подсудимых оказалась бывший замминистра строительства Татьяна Антонова и предприниматель Михаил Азаматов, уже отбывающий срок. По версии следствия, бизнесмен передал взятки должностным лицам. За это они должны были помочь ему в получении контрактов на строительство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутата из Татарстана Булата Ахметгаянова, замешанного в уголовных делах челябинского минстроя, отправили под суд. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «Прокуратура области утвердила обвинительное заключение в отношении депутата из Республики Татарстан, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело будет рассмотрено по существу в Центральном районном суде Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Ахметгаянова задержали в середине января. По версии следствия, он убедил супругу бывшего руководителя ОГКУ «Челябоблинвестрой», подведомственного минстрою региона, Алексея Абаимова, что сможет вытащить ее мужа из СИЗО. Он попросил у нее 2 млн рублей для того, чтобы якобы заплатить сотрудникам правоохранительных органов за решение вопроса. Однако не выполнил взятые обязательства, а деньги потратил на собственные нужды. Абаимов является фигурантом уголовных дел о мошенничестве и коррупции при строительстве биатлонного центра в Златоусте и олимпийского центра шорт-трека в Челябинске. Вместе с ним на скамье подсудимых оказалась бывший замминистра строительства Татьяна Антонова и предприниматель Михаил Азаматов, уже отбывающий срок. По версии следствия, бизнесмен передал взятки должностным лицам. За это они должны были помочь ему в получении контрактов на строительство.