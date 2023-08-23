В Госдуме поддержали идею выдавать родителям школьников по 20 тысяч

В Государственной Думе одобрили инициативу о выдаче родителям школьников ежегодного сертификата на сумму 20 тысяч рублей для подготовки к школе. Об этом рассказала зампредседателя комитета Думы по вопросам семьи Елена Вторыгина.
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ежегодно выдавать родителям учащихся сертификат на 20 тысяч рублей. «Предложение здравое и своевременное. <…> Многие родители действительно нуждаются в поддержке со стороны государства, особенно в преддверии школьного сезона», — сказала Елена Вторыгина в интервью RT. По ее словам, такая инициатива могла бы стать действенной мерой помощи семьям с детьми.
Ранее Волынец заявила, что в 2022 году собрать в школу мальчика стоило 22,3 тысячи рублей, а девочку — 26,8 тысячи. Также она подчеркнула, что не все регионы могут помогать родителям в подготовке детей к школе.
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