В Госдуме поддержали идею выдавать родителям школьников по 20 тысяч

Депутат Госдумы Вторыгина одобрила идею выдавать деньги родителям школьников
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Ежегодные сертификаты для подготовки детей в школу является действенной мерой, сказала Елена Вторыгина Фото:

В Государственной Думе одобрили инициативу о выдаче родителям школьников ежегодного сертификата на сумму 20 тысяч рублей для подготовки к школе. Об этом рассказала зампредседателя комитета Думы по вопросам семьи Елена Вторыгина.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ежегодно выдавать родителям учащихся сертификат на 20 тысяч рублей. «Предложение здравое и своевременное. <…> Многие родители действительно нуждаются в поддержке со стороны государства, особенно в преддверии школьного сезона», — сказала Елена Вторыгина в интервью RT. По ее словам, такая инициатива могла бы стать действенной мерой помощи семьям с детьми.

Ранее Волынец заявила, что в 2022 году собрать в школу мальчика стоило 22,3 тысячи рублей, а девочку — 26,8 тысячи. Также она подчеркнула, что не все регионы могут помогать родителям в подготовке детей к школе.

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В Государственной Думе одобрили инициативу о выдаче родителям школьников ежегодного сертификата на сумму 20 тысяч рублей для подготовки к школе. Об этом рассказала зампредседателя комитета Думы по вопросам семьи Елена Вторыгина. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ежегодно выдавать родителям учащихся сертификат на 20 тысяч рублей. «Предложение здравое и своевременное. <…> Многие родители действительно нуждаются в поддержке со стороны государства, особенно в преддверии школьного сезона», — сказала Елена Вторыгина в интервью RT. По ее словам, такая инициатива могла бы стать действенной мерой помощи семьям с детьми. Ранее Волынец заявила, что в 2022 году собрать в школу мальчика стоило 22,3 тысячи рублей, а девочку — 26,8 тысячи. Также она подчеркнула, что не все регионы могут помогать родителям в подготовке детей к школе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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