В ХМАО в девятиэтажке произошло ЧП с лифтом. Видео

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Пресс-тур на объекты, где идет замена лифтов по региональной программе капремонта МКД. Екатеринбург, лифт, жилой дом, спальный район, подъезд
Лифт с пассажирами в девятиэтажке Нижневартовска резко полетел вниз Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) произошло ЧП с лифтом в девятиэтажке по улице Мира 26. Об этом жительницы дома рассказали на видео в telegram-канале «N1·Первый Нижневартовский».

«Мы зашли в лифт, нажали кнопку. Был сильный удар и лифт сорвался вниз, меня чуть не убило», — рассказали жительницы дома. Они поделились, что лифт собирались менять три года назад, но планы по неизвестной причине поменялись и табличку с лифта убрали. Сроки ремонта лифтов жителям не сообщают.

Агентство URA.RU обратилось в аварийно-диспетчерскую службу компании «Нижневартовсклифт» за комментарием. «Cработала аварийная система лифта из-за того, что кто-то резко дернулся или прыгнул в лифте. Лифт сел на ловители — это не поломка, а дополнительная система безопасности. Ремонт лифту не требуется», — сообщили в службе.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) жители пожаловались на падение грузового лифта с пассажиром в одном из домов. В управляющей компании заверили, что лифт жестко остановился из-за срабатывания системы безопасности.

ЧП с лифтом в Нижневартовске

Автор: telegram-канал «N1·Первый Нижневартовский», https://t.me/n1_nv

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В Нижневартовске (ХМАО) произошло ЧП с лифтом в девятиэтажке по улице Мира 26. Об этом жительницы дома рассказали на видео в telegram-канале «N1·Первый Нижневартовский». «Мы зашли в лифт, нажали кнопку. Был сильный удар и лифт сорвался вниз, меня чуть не убило», — рассказали жительницы дома. Они поделились, что лифт собирались менять три года назад, но планы по неизвестной причине поменялись и табличку с лифта убрали. Сроки ремонта лифтов жителям не сообщают. Агентство URA.RU обратилось в аварийно-диспетчерскую службу компании «Нижневартовсклифт» за комментарием. «Cработала аварийная система лифта из-за того, что кто-то резко дернулся или прыгнул в лифте. Лифт сел на ловители — это не поломка, а дополнительная система безопасности. Ремонт лифту не требуется», — сообщили в службе. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) жители пожаловались на падение грузового лифта с пассажиром в одном из домов. В управляющей компании заверили, что лифт жестко остановился из-за срабатывания системы безопасности. ЧП с лифтом в Нижневартовске Автор: telegram-канал «N1·Первый Нижневартовский», https://t.me/n1_nv
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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