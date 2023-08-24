Глава RFEF Рубиалес решил покинуть пост после поцелуя с футболисткой 25 августа 2023 в 00:13 Размер текста - 17 + Главу RFEF вынудили уйти с поста негативная реакция общественности и дело ФИФА Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководитель Королевской федерации испанского футбола (RFEF) Луис Рубиалес уйдет в отставку с 25 августа. Такое решение он принял из-за негативной реакции общественности и дисциплинарного дела ФИФА. «Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес принял решение уйти в отставку в пятницу (25 августа — прим. URA.RU). Рубиалес не планировать покидать пост по собственному желанию, но на его решение повлияли негативное отношение общественности и дело ФИФА», — пишет Sports.ru. Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку. Это произошло на церемонии награждения. После инцедента он принес свои извинения, однако второй зампредседателя правительства Испании, лидер левой коалиции «Сумар», министр труда страны Иоланда Диас заявила, что несмотря на это глава RFEF должен покинуть свой пост. Руководитель Королевской федерации испанского футбола (RFEF) Луис Рубиалес уйдет в отставку с 25 августа. Такое решение он принял из-за негативной реакции общественности и дисциплинарного дела ФИФА. «Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес принял решение уйти в отставку в пятницу (25 августа — прим. URA.RU). Рубиалес не планировать покидать пост по собственному желанию, но на его решение повлияли негативное отношение общественности и дело ФИФА», — пишет Sports.ru. Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку. Это произошло на церемонии награждения. После инцедента он принес свои извинения, однако второй зампредседателя правительства Испании, лидер левой коалиции «Сумар», министр труда страны Иоланда Диас заявила, что несмотря на это глава RFEF должен покинуть свой пост. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям