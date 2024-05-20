Заслуженный летчик СССР обозначил причину крушения вертолета с Раиси на борту. Видео

Летчик СССР Заболотский: ошибка пилота могла привести к крушению вертолета Раиси
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Вертолет с иранским президентом на борту мог потерпеть крушение из-за ошибки пилота в связи с плохой погодой
Вертолет с иранским президентом на борту мог потерпеть крушение из-за ошибки пилота в связи с плохой погодой Фото:
новость из сюжета
Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане

К крушению вертолета в Азербайджане, в результате которого погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, могла привести ошибка пилота из-за густого тумана. Так считает заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский.

"Тут, вероятно, нарушили правила полета по видимости, по метеоусловиям — и такая вот беда. Хотя это надо предусматривать", — подчеркнул летчик в разговоре с Пятым каналом. При этом еще два борта, которые также входили в состав иранской делегации, благополучно достигли места назначения. 

Одна из версий крушения вертолета — пилот потерял управление из-за плотного тумана и сбоя электроники. Также плохие метеоусловия долгое время мешали спасателями добраться до места крушения.

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К крушению вертолета в Азербайджане, в результате которого погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, могла привести ошибка пилота из-за густого тумана. Так считает заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский. "Тут, вероятно, нарушили правила полета по видимости, по метеоусловиям — и такая вот беда. Хотя это надо предусматривать", — подчеркнул летчик в разговоре с Пятым каналом. При этом еще два борта, которые также входили в состав иранской делегации, благополучно достигли места назначения.  Одна из версий крушения вертолета — пилот потерял управление из-за плотного тумана и сбоя электроники. Также плохие метеоусловия долгое время мешали спасателями добраться до места крушения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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