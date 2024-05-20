К крушению вертолета в Азербайджане, в результате которого погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, могла привести ошибка пилота из-за густого тумана. Так считает заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский.
"Тут, вероятно, нарушили правила полета по видимости, по метеоусловиям — и такая вот беда. Хотя это надо предусматривать", — подчеркнул летчик в разговоре с Пятым каналом. При этом еще два борта, которые также входили в состав иранской делегации, благополучно достигли места назначения.
Одна из версий крушения вертолета — пилот потерял управление из-за плотного тумана и сбоя электроники. Также плохие метеоусловия долгое время мешали спасателями добраться до места крушения.
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