ТАСС: ВСУ почти уничтожены на востоке Часова Яра

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ВС РФ почти уничтожили подразделения ВСУ на востоке Часова Яра, заявили силовики ДНР
ВС РФ почти уничтожили подразделения ВСУ на востоке Часова Яра, заявили силовики ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Группировка Вооруженных сил Украины была практически уничтожена в восточной части Часова Яра. Об этом сообщили в силовых структурах ДНР.

"Восточная часть Часова Яра, можно сказать, в серой зоне. Там сейчас практически не осталось группировки противника», — передает ТАСС заявления силовиков. Уточняется, что часть военных ВСУ успела покинуть город.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за сутки ВСУ потеряли больше 520 военных в районе Часова Яра и Антоновки. Также в оборонном ведомстве уточнили, что бойцы группировки войск "Юг" заняли более выгодные позиции у этих населенных пунктов, передает RT.

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Группировка Вооруженных сил Украины была практически уничтожена в восточной части Часова Яра. Об этом сообщили в силовых структурах ДНР. "Восточная часть Часова Яра, можно сказать, в серой зоне. Там сейчас практически не осталось группировки противника», — передает ТАСС заявления силовиков. Уточняется, что часть военных ВСУ успела покинуть город. Ранее в Минобороны России сообщили, что за сутки ВСУ потеряли больше 520 военных в районе Часова Яра и Антоновки. Также в оборонном ведомстве уточнили, что бойцы группировки войск "Юг" заняли более выгодные позиции у этих населенных пунктов, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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