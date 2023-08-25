Свердловчанин попался на краже четверти тонны металла

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Чермет. Пункт приема. Курган , металл, ковш, металлолом, свалка, чермет, пункт приема
Житель Первруральска попытался украсть 250 кг металла Фото:

Житель Первоуральска (Свердловская область) попытался украсть с предприятия ЕВРАЗа 250 килограммов металла. Использовал он для этого садовую тележку.

По предварительным данным, 20-летний парень хотел сдать украденное в пункт приема металлолома и выручить за это деньги. В определенный момент молодого человека заметили полицейские. Они заставили вернуть украденное заставили на место.

Начальник пресс-службы свердловского областного полицейского главка Валерий Горелых заявил, что сейчас ведется проверка. По ее итогам будет вынесено обоснованное решение.

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Житель Первоуральска (Свердловская область) попытался украсть с предприятия ЕВРАЗа 250 килограммов металла. Использовал он для этого садовую тележку. По предварительным данным, 20-летний парень хотел сдать украденное в пункт приема металлолома и выручить за это деньги. В определенный момент молодого человека заметили полицейские. Они заставили вернуть украденное заставили на место. Начальник пресс-службы свердловского областного полицейского главка Валерий Горелых заявил, что сейчас ведется проверка. По ее итогам будет вынесено обоснованное решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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