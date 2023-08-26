В Свердловской области стартовала акция «Ночь кино»

В Свердловской области стартовала всероссийская акция «Ночь кино». Об этом рассказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.
«Ночь кино проходит в России в восьмой раз, и все восемь раз Свердловская область является самым активным участником. Очень правильно, что посмотреть фильмы можно бесплатно. Это такой замечательный праздник для всей семьи», — сообщила Учайкина на портале Департамента информационной политики Свердловской области.
Акция «Ночь кино» проходит в Свердловской области на 162 площадках, из которых 18 находятся под открытым небом. Ранее URA.RU подготовила список кинотеатров, в которых можно бесплатно познакомиться с отечественными фильмами.
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