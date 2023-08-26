В Свердловской области стартовала акция «Ночь кино»

27 августа 2023 в 00:08 Размер текста - 17 +

На 162 площадках Свердловской области будут показывать кино Фото: Дарья Попова © URA.RU В Свердловской области стартовала всероссийская акция «Ночь кино». Об этом рассказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. «Ночь кино проходит в России в восьмой раз, и все восемь раз Свердловская область является самым активным участником. Очень правильно, что посмотреть фильмы можно бесплатно. Это такой замечательный праздник для всей семьи», — сообщила Учайкина на портале Департамента информационной политики Свердловской области. Акция «Ночь кино» проходит в Свердловской области на 162 площадках, из которых 18 находятся под открытым небом. Ранее URA.RU подготовила список кинотеатров, в которых можно бесплатно познакомиться с отечественными фильмами.

В Свердловской области стартовала всероссийская акция «Ночь кино». Об этом рассказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. «Ночь кино проходит в России в восьмой раз, и все восемь раз Свердловская область является самым активным участником. Очень правильно, что посмотреть фильмы можно бесплатно. Это такой замечательный праздник для всей семьи», — сообщила Учайкина на портале Департамента информационной политики Свердловской области. Акция «Ночь кино» проходит в Свердловской области на 162 площадках, из которых 18 находятся под открытым небом. Ранее URA.RU подготовила список кинотеатров, в которых можно бесплатно познакомиться с отечественными фильмами.