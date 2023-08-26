26 августа 2023

В Свердловской области стартовала акция «Ночь кино»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ночь пожирателей рекламы 2016. Екатеринбург, кинотеатр, кино, экран, кинозал
На 162 площадках Свердловской области будут показывать кино Фото:

В Свердловской области стартовала всероссийская акция «Ночь кино». Об этом рассказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

«Ночь кино проходит в России в восьмой раз, и все восемь раз Свердловская область является самым активным участником. Очень правильно, что посмотреть фильмы можно бесплатно. Это такой замечательный праздник для всей семьи», — сообщила Учайкина на портале Департамента информационной политики Свердловской области.

Акция «Ночь кино» проходит в Свердловской области на 162 площадках, из которых 18 находятся под открытым небом. Ранее URA.RU подготовила список кинотеатров, в которых можно бесплатно познакомиться с отечественными фильмами.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области стартовала всероссийская акция «Ночь кино». Об этом рассказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. «Ночь кино проходит в России в восьмой раз, и все восемь раз Свердловская область является самым активным участником. Очень правильно, что посмотреть фильмы можно бесплатно. Это такой замечательный праздник для всей семьи», — сообщила Учайкина на портале Департамента информационной политики Свердловской области. Акция «Ночь кино» проходит в Свердловской области на 162 площадках, из которых 18 находятся под открытым небом. Ранее URA.RU подготовила список кинотеатров, в которых можно бесплатно познакомиться с отечественными фильмами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...