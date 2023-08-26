26 августа 2023

Свердловский футболист Смольников завершил профессиональную карьеру

Футболист Игорь Смольников завершил карьеру в 35 лет
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Чемпионат России 2015-2016: ФК "Урал" - ФК "Зенит". Екатеринбург, ломбертс николас, смольников игорь
Защитник Игорь Смольников (справа) закончил футбольную карьеру Фото:

Бывший защитник футбольного клуба «Урал» 35-летний Игорь Смольников из Каменска-Уральского завершил профессиональную карьеру. Он сообщил, что пошел учиться на тренера.

«Я закончил карьеру игрока и уже пошел учиться на тренера. Хочу искренне поблагодарить всех, с кем удалось поработать», — сказал Смольников телеканалу «Матч ТВ».

Смольников играл за «Торпедо», «Локомотив», «Урал», «Ростов», тульский «Арсенал», «Краснодар» и петербургский «Зенит». В составе клуба из Санкт-Петербурга он стал трехкратным чемпионом России, дважды обладателем Кубка и Суперкубка России.

Также футболист выступал за сборную России на чемпионате мира в 2018 году, на котором сборная дошла до четвертьфинала. Всего за сборную он провел 30 матчей.

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Бывший защитник футбольного клуба «Урал» 35-летний Игорь Смольников из Каменска-Уральского завершил профессиональную карьеру. Он сообщил, что пошел учиться на тренера. «Я закончил карьеру игрока и уже пошел учиться на тренера. Хочу искренне поблагодарить всех, с кем удалось поработать», — сказал Смольников телеканалу «Матч ТВ». Смольников играл за «Торпедо», «Локомотив», «Урал», «Ростов», тульский «Арсенал», «Краснодар» и петербургский «Зенит». В составе клуба из Санкт-Петербурга он стал трехкратным чемпионом России, дважды обладателем Кубка и Суперкубка России. Также футболист выступал за сборную России на чемпионате мира в 2018 году, на котором сборная дошла до четвертьфинала. Всего за сборную он провел 30 матчей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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