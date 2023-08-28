Глава свердловского предприятия убил и сжег в лесу своего сотрудника

29 августа 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Директора Горбуновского торфопредприятия осудили на восемь лет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) за убийство подчиненного осужден директор ООО «Горбуновское торфопредприятие» Дмитрий Максимов. Мужчина убил, а потом сжег своего сотрудника. Обвиняемый проведет за решеткой 8 лет. Об этом сообщает областная прокуратура. «Максимов в период с 10 по 12 августа 2021 года на территории предприятия в состоянии алкогольного опьянения устроил ссору с подчиненным. В ходе конфликта Максимов нанес потерпевшему не менее трех ударов по голове. Затем Максимов погрузил потерпевшего в багажник автомобиля, перевез в лесополосу и поджег. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Суд назначил обвиняемому наказание в виде восьми лет заключения в колонии строгого режима. Суд взыскал в пользу родственников погибшего 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда», — говорится в сообщении ведомства. Ранее жителя Верхней Пышмы (Свердловская область) приговорили к 11 годам колонии за попытку заживо сжечь свою жену. В сентябре 2021 года свердловчанин поссорился с женой и ушел из дома. Он вернулся ночью, облил дом бензином, а затем вылил канистру с горючим на жену и поджег. Женщина выжила. Злоумышленника задержала полиция.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) за убийство подчиненного осужден директор ООО «Горбуновское торфопредприятие» Дмитрий Максимов. Мужчина убил, а потом сжег своего сотрудника. Обвиняемый проведет за решеткой 8 лет. Об этом сообщает областная прокуратура. «Максимов в период с 10 по 12 августа 2021 года на территории предприятия в состоянии алкогольного опьянения устроил ссору с подчиненным. В ходе конфликта Максимов нанес потерпевшему не менее трех ударов по голове. Затем Максимов погрузил потерпевшего в багажник автомобиля, перевез в лесополосу и поджег. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Суд назначил обвиняемому наказание в виде восьми лет заключения в колонии строгого режима. Суд взыскал в пользу родственников погибшего 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда», — говорится в сообщении ведомства. Ранее жителя Верхней Пышмы (Свердловская область) приговорили к 11 годам колонии за попытку заживо сжечь свою жену. В сентябре 2021 года свердловчанин поссорился с женой и ушел из дома. Он вернулся ночью, облил дом бензином, а затем вылил канистру с горючим на жену и поджег. Женщина выжила. Злоумышленника задержала полиция.