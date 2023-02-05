Суд отправил в колонию свердловчанина, который заживо поджег жену

Житель Верхней Пышмы (Свердловская область) приговорен к 11 годам колонии за попытку заживо сжечь свою жену. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Верхнепышминский городской суд назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год», — говорится в сообщении прокуратуры. До приговора мужчина был на свободе. Силовики надели на него наручники в зале суда.
В сентябре 2021 года свердловчанин поссорился с женой и ушел из дома. Он вернулся ночью, облил дом бензином, а затем вылил канистру с горючим на жену, которая лежала на диване. Поняв, что хочет сделать муж, она побежала в котельную смывать с себя бензин. Злоумышленник поджег дом, рассчитывая, что его жена не сможет выбраться, но она пробежала сквозь огонь и выжила, после чего пошла в полицию.
В пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области сообщили, что женщина получила ожоги 50% тела. Врачам удалось спасти ей жизнь. По данным начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, ранее поджигатель был судим за нарушение ПДД. За поджог его задержали «по горячим следам».
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