Суд отправил в колонию свердловчанина, который заживо поджег жену

06 февраля 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Свердловчанин поджег дом, когда в нем была облитая бензином жена Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Верхней Пышмы (Свердловская область) приговорен к 11 годам колонии за попытку заживо сжечь свою жену. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Верхнепышминский городской суд назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год», — говорится в сообщении прокуратуры. До приговора мужчина был на свободе. Силовики надели на него наручники в зале суда. В сентябре 2021 года свердловчанин поссорился с женой и ушел из дома. Он вернулся ночью, облил дом бензином, а затем вылил канистру с горючим на жену, которая лежала на диване. Поняв, что хочет сделать муж, она побежала в котельную смывать с себя бензин. Злоумышленник поджег дом, рассчитывая, что его жена не сможет выбраться, но она пробежала сквозь огонь и выжила, после чего пошла в полицию. В пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области сообщили, что женщина получила ожоги 50% тела. Врачам удалось спасти ей жизнь. По данным начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, ранее поджигатель был судим за нарушение ПДД. За поджог его задержали «по горячим следам».

Житель Верхней Пышмы (Свердловская область) приговорен к 11 годам колонии за попытку заживо сжечь свою жену. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Верхнепышминский городской суд назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год», — говорится в сообщении прокуратуры. До приговора мужчина был на свободе. Силовики надели на него наручники в зале суда. В сентябре 2021 года свердловчанин поссорился с женой и ушел из дома. Он вернулся ночью, облил дом бензином, а затем вылил канистру с горючим на жену, которая лежала на диване. Поняв, что хочет сделать муж, она побежала в котельную смывать с себя бензин. Злоумышленник поджег дом, рассчитывая, что его жена не сможет выбраться, но она пробежала сквозь огонь и выжила, после чего пошла в полицию. В пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области сообщили, что женщина получила ожоги 50% тела. Врачам удалось спасти ей жизнь. По данным начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, ранее поджигатель был судим за нарушение ПДД. За поджог его задержали «по горячим следам».