В Добрянке прошел митинг в память о погибшем экс-главе ДНР Захарченко

31 августа 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Памятные мероприятия прошли в сквере, названном в честь Александра Захарченко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Добрянке Пермского края прошел митинг в память о погибшем экс-главе Донецкой народной республике Александре Захарченко. О памятных мероприятиях рассказал в Telegram глава Добрянского округа Дмитрий Антонов. «В сквере имени А. В. Захарченко, прошел митинг памяти. Пять лет назад, 31 августа, трагически погиб Герой ДНР, первый глава ДНР Александр Владимирович Захарченко. С первых дней сопротивления он был среди лидеров Донбасса. Александр Владимирович вошел в историю как человек, который боролся за свободу, независимость, сражался за благополучие своих соотечественников», — написал Антонов, отметив, что сейчас свободу страны в зоне СВО, «как когда-то Захарченко», отстаивают пермяки. Захарченко получил смертельное ранение в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке в 2018 году. В 2022 году власти Добрянки приняли решение назвать в его честь городской сквер, расположенный рядом со школой искусств. URA.RU рассказывало, что инициатива принадлежала местной организации ветеранов войны в Афганистане и боевого братства округа.

В Добрянке Пермского края прошел митинг в память о погибшем экс-главе Донецкой народной республике Александре Захарченко. О памятных мероприятиях рассказал в Telegram глава Добрянского округа Дмитрий Антонов. «В сквере имени А. В. Захарченко, прошел митинг памяти. Пять лет назад, 31 августа, трагически погиб Герой ДНР, первый глава ДНР Александр Владимирович Захарченко. С первых дней сопротивления он был среди лидеров Донбасса. Александр Владимирович вошел в историю как человек, который боролся за свободу, независимость, сражался за благополучие своих соотечественников», — написал Антонов, отметив, что сейчас свободу страны в зоне СВО, «как когда-то Захарченко», отстаивают пермяки. Захарченко получил смертельное ранение в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке в 2018 году. В 2022 году власти Добрянки приняли решение назвать в его честь городской сквер, расположенный рядом со школой искусств. URA.RU рассказывало, что инициатива принадлежала местной организации ветеранов войны в Афганистане и боевого братства округа.