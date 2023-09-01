01 сентября 2023

Бывший руководитель пермского «Мемориала»* Латыпов* объявлен в розыск

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное мероприятие в областном суде. Курган, депутат, чиновник, руки в замок, глава города, руки
Роберт Латыпов (признан иноагентом) объявлен в розыск Фото:

Бывший руководитель пермского отделения организации «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) Роберт Латыпов (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) объявлен в федеральный розыск. Он появился в базе разыскиваемых лиц МВД РФ.

«Роберт Латыпов объявлен в федеральный розыск», — написал Properm.ru со ссылкой на базу МВД. Сам Латыпов объяснил изданию, что не получал уведомление о том, что находится в розыске. По его словам, он узнал об этом от журналистов.

Ранее Роберта Латыпова Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов. Он был председателем пермского отделения «Мемориала».

*«Мемориал» признан НКО-иноагентом и ликвидирован

*Роберт Латыпов внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

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Бывший руководитель пермского отделения организации «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) Роберт Латыпов (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) объявлен в федеральный розыск. Он появился в базе разыскиваемых лиц МВД РФ. «Роберт Латыпов объявлен в федеральный розыск», — написал Properm.ru со ссылкой на базу МВД. Сам Латыпов объяснил изданию, что не получал уведомление о том, что находится в розыске. По его словам, он узнал об этом от журналистов. Ранее Роберта Латыпова Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов. Он был председателем пермского отделения «Мемориала». *«Мемориал» признан НКО-иноагентом и ликвидирован *Роберт Латыпов внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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