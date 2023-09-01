Бывший руководитель пермского «Мемориала»* Латыпов* объявлен в розыск

Роберт Латыпов (признан иноагентом) объявлен в розыск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший руководитель пермского отделения организации «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) Роберт Латыпов (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) объявлен в федеральный розыск. Он появился в базе разыскиваемых лиц МВД РФ.

«Роберт Латыпов объявлен в федеральный розыск», — написал Properm.ru со ссылкой на базу МВД. Сам Латыпов объяснил изданию, что не получал уведомление о том, что находится в розыске. По его словам, он узнал об этом от журналистов.

Ранее Роберта Латыпова Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов. Он был председателем пермского отделения «Мемориала».

*«Мемориал» признан НКО-иноагентом и ликвидирован

*Роберт Латыпов внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов